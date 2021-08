La Comunidad lamenta el uso "inadecuado" de las zonas recreativas que origina incendios como el del Pantano de San Juan

Archivado en:

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha criticado el uso indebido de zonas no recreativas y que ha provocado incendios durante este verano como el del pantano de San Juan.

López ha visitado este domingo la localidad de Sevilla la Nueva para asistir a un simulacro de incendio organizado por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BEIF) del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad.

"Casi el 41% de los 242 incendios investigados por los Agentes Forestales de la región el año pasado fueron intencionados y dentro de estos en un 20% se consiguió conocer al autor del fuego", ha apuntado el consejero. Esto ha dado lugar a la apertura de 25 procedimientos penales.

El consejero ha querido destacar la profesionalidad y experiencia de este cuerpo que también "tiene Agentes Forestales que específicamente brindan apoyo a la Policía Judicial a través de la Fiscalía de Medioambiente".

En esta línea, López ha asegurado que no solo consiste en detectar la causa de los incendios si no también en "prevenir y prepararse para la siguiente temporada", especialmente en las zonas donde se concentran más incidentes o aquellas en las que el uso de elementos agrícolas o industriales provoca también un importante riesgo de incendios.

Desde la Comunidad se está trabajando para ejercer la acción penal como administración perjudicada, algo que ya ocurrió el año pasado en 25 procesos.

"Ahora estamos trabajando en el proyecto de la Ley de Protección Civil y Emergencias para personarnos en los tribunales cuando consideremos que es necesaria la administración para la acción a título personal y también popular", ha apostillado el consejero.

Por otro lado, López ha indicado que por ahora no se ha completado la elaboración de los informes sobre los incendios en esta temporada pero que sí se conoce la causa del incendio en las inmediaciones del Pantano de San Juan, que al parecer habría sido provocado por "una negligencia" al utilizar una no zona no recreativa de manera inadecuada.

"El medioambiente esta para disfrutarlo pero no para abusar de él", ha apuntado el consejero quien también ha llamado a la responsabilidad y ha destacado que "no caben asentamiento en zonas no recreativas o que no están indicadas para ello y por eso también hay que perseguir estos delitos".

Por último, López ha pedido la colaboración de la delegación del Gobierno a través de la Guardia Civil para que haga "un esfuerzo más".

LA COMUNIDAD PERSONADA EN TRES JUICIOS POR INCENDIOS

En 2021, la Comunidad de Madrid se ha personado en tres juicios por incendios forestales que tuvieron lugar en 2020 en Villarejo de Salvanés, Quijorna y Villaviciosa de ODÓN.

Los datos extraídos de la Memoria de 2020 señalan que el 84% de los incendios quedaron en conatos, es decir, afectaron a menos de una hectárea.

En cuanto a las causas, el 41% fueron intencionados, el 26% comenzó por culpa de negligencias, el 14% por causas accidentales, el 5% se debieron a caídas de rayos y un 2% fueron reproducciones de incendios anteriores.

Por otro lado, en el 12% de los fuegos investigados no se puedo determinan la causa. En este sentido, López ha señalado que "su objetivo es conseguir llegar a la causa de todos los incendios forestales, disminuyendo cada temporada el número de ellos con origen desconocido".

Para esto la Comunidad ha reforzado el cuerpo con la incorporación de 38 nuevos agentes forestales además de 21 que realizan durante el verano labores de investigación sobre incendios ya cometidos.

EL 'MODUS OPERANDI' DE LAS INVESTIGACIONES DEL BEIF

Cuando se produce un incendio forestal, y de forma paralela a las labores de extinción, una patrulla de las BEIF acude al lugar para iniciar la investigación.

Siguiendo las evidencias físicas del avance del fuego sobre el terreno, los investigadores se retrotraen al punto de inicio del siniestro. Allí se puede hallar el medio de ignición, así como diferentes pruebas que tienen que ser levantadas y custodiadas.

Por otra parte, se averigua el papel de las diferentes personas implicadas en el origen del incendio. Así, en aquellos casos en los que pueda haber un presunto delito, las diligencias de investigación y el informe técnico realizados por las BEIF se envían a la Fiscalía.