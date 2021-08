¿Causan infertilidad masculina o disfunción sexual las vacunas? No, pero el covid-19 sí

Archivado en:

Hay numerosos tópicos sobre las vacunas contra el coronavirus, y especialmente sobre los efectos secundarios que producen.

Uno de los bulos se refiere a vacunas que pueden causar infertilidad masculina o disfunción eréctil. Ranjith Ramasamy, profesor asociado de Urología en la Universidad de Miami, ha escrito un artículo en The Conversation donde desmantela esos tópicos, pero también advierte de que la enfermedad puede causar esos problemas. "Hasta ahora, se ha hecho poca investigación sobre cómo el virus o las vacunas afectan al sistema reproductivo masculino. Pero investigaciones recientes de médicos e investigadores aquí en la Universidad de Miami han arrojado nueva luz sobre estas preguntas", dice Ramasamy.

"Soy el director del Programa de Urología Reproductiva de la Escuela Miller de Medicina de la Universidad de Miami. Mis colegas y yo analizamos los tejidos de la autopsia de los testículos de seis hombres que murieron de infección por COVID-19", explicó el experto. "El resultado: el virus Covid-19 apareció en los tejidos de uno de los hombres; y hubo una disminución en el número de espermatozoides en tres", dijo.



"Otro paciente, que sobrevivió a Covid-19, se sometió a una biopsia testicular unos tres meses después de que desapareciera su infección inicial por Covid-19. La biopsia mostró que el coronavirus todavía estaba en sus testículos", reveló. "Nuestro equipo también descubrió que Covid-19 afecta el pene. Un análisis del tejido del pene de dos hombres que recibieron implantes del pene mostró que el virus estaba presente de siete a nueve meses después de su diagnóstico de Covid-19. Ambos hombres habían desarrollado disfunción eréctil grave, probablemente porque la infección causó una reducción en el suministro de sangre al pene", dijo Ramasamy.

"En particular, uno de los hombres sólo tenía síntomas leves de Covid-19. El otro había sido hospitalizado. Esto sugiere que incluso aquellos con un caso relativamente leve del virus pueden experimentar disfunción eréctil grave después de la recuperación", dijo el experto.

"Estos hallazgos no son del todo sorprendentes. Después de todo, los científicos saben que otros virus invaden los testículos y afectan la producción de espermatozoides y la fertilidad", dice Ramasamy. "Un ejemplo: investigadores que estudiaron los tejidos de los testículos de seis pacientes que murieron del virus SARS-CoV 2006 descubrieron que todos tenían destrucción celular generalizada, con pocos o ningún espermatozoides. También se sabe que las paperas y los virus del Zika pueden entrar en los testículos y causar inflamación. Hasta el 20% de los hombres infectados con estos virus tendrán mala producción de espermatozoides", dice el experto.



Un equipo internacional de investigadores ha descubierto que un medicamento aprobado para tratar los niveles anormales de sustancias grasas en la sangre puede reducir hasta un 70% la infección causada por el virus SARS-CoV-2.



Según sus investigaciones, los científicos han demostrado que el fenofibrato y su forma activa (ácido fenofíbrico) pueden reducir significativamente la infección por coronavirus en las células humanas en el laboratorio.



Además, esta reducción de la infección se obtuvo utilizando concentraciones de fármaco que son seguras y alcanzables utilizando la dosis clínica estándar de fenofibrato.



Este medicamento, aprobado para su uso en la mayoría de los países del mundo, es un medicamento oral que actualmente se utiliza para tratar condiciones tales como niveles altos de colesterol y lípidos (sustancias grasas) en la sangre.



El SARS-CoV-2, un virus que causa la enfermedad de Covid-19, infecta a las personas a través de una interacción entre la proteína Spike en la superficie del virus y la proteína receptora ACE2 en las células huésped.



La investigación consistió en probar una serie de medicamentos ya autorizados, incluido el fenofibrato, para identificar candidatos capaces de interrumpir estas interacciones entre ACE2 y Spike.



Una vez identificado el fenofibrato como candidato potencial, los científicos probaron la eficacia del fármaco para reducir la infección en las células en el laboratorio utilizando las cepas originales del virus SARS-CoV-2 aisladas en 2020.



Los investigadores encontraron que el fenofibrato redujo la infección hasta un 70%, y es igualmente eficaz contra variantes más nuevas del coronavirus, incluyendo variantes alfa y beta, mientras investigan su efectividad en la variante delta, dicen.



"Nuestros datos tienen implicaciones globales, especialmente en los países de ingresos medianos y en aquellos países donde no se recomiendan vacunas, como los niños, los pacientes con trastornos hiperinmunes o los que toman medicamentos inmunosupresores", concluye. "La investigación adicional de mi equipo trajo buenas noticias. Un estudio de 45 hombres mostró que las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna parecen seguras para el sistema reproductor masculino. Esta, entonces, es otra razón para vacunarse: para preservar la fertilidad masculina y la función sexual ", dijo Ramasamy. "Por supuesto, la investigación es sólo un primer paso sobre cómo Covid-19 podría afectar la salud sexual masculina; las muestras eran pequeñas. Los estudios deben continuar", dice el experto, quien añade que "aun así, para los hombres que han tenido Covid-19 y luego han experimentado dolor testicular, es razonable considerar que el virus ha invadido el tejido testicular.



La disfunción eréctil puede ser el resultado. Estas personas deberían ver a un urólogo", dice Ramasamy.



Para el Dr. Farhat Khanim, de la Universidad de Birmingham, "aunque se espera que las campañas de vacunación reduzcan las tasas de infección y la propagación del virus a largo plazo, todavía hay una necesidad urgente de ampliar nuestro arsenal de medicamentos para tratar a los pacientes con SARS-CoV-2", dice en un comunicado.



"El fenofibrato puede tener el potencial de reducir la gravedad de los síntomas de Covid-19 y también la propagación del virus", destacó la Dra. Elisa Vicenzi, del Instituto Científico San Raffaele de Milán, coautora del estudio. "No hay evidencia de que la vacuna dañe el sistema reproductivo de un hombre. Pero ignorar la vacuna y contraer Covid-19 podría muy bien hacerlo", concluye el experto. El estudio, publicado este viernes en Frontiers in Pharmacology, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham y de la Universidad de Keele, en el Reino Unido, y del Instituto Científico San Raffaele, en Italia.