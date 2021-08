5 Cosas que pueden afectar a nuestro descanso por la noche

Archivado en:

Evitar el estrés, la cafeína, las pantallas, las cenas abundantes y sobre todo contar con una buena cama y una buena almohada harán que nuestro descanso nocturno sea realmente reparador

Un buen descanso nocturno es fundamental para poder afrontar todas las tareas y actividades del día a día. A pesar de que está más que demostrado que dormir unas siete u ocho horas diarias es fundamental para mantener una buena salud física y mental, a menudo no se le da al sueño la importancia que merece. Esto puede tener diversas consecuencias negativas en nuestro organismo y afectar a nuestro rendimiento y a nuestro estado de ánimo. Por eso es fundamental analizar qué factores provocan un deterioro del descanso y cuáles lo favorecen, para poder dormir sin complicaciones. Aquí van 5 cosas que pueden afectar a nuestro dencanso por la noche:

1. Una mala cama y una mala almohada

Mario Camacho el creador de la web ComprarLasMejores.com nos comenta lo siguiente: "Uno de los principales problemas que hemos detectado entre los consumidores es que a menudo no prestan atención a detalles tan importantes como la almohada con la que descansan, a veces queremos economizar un poco y ahorrar algo más y esto nos afecta enormemente a largo plazo en nuestra salud, una buena almohada es fundamental para descansar y donde pasamos cerca de un tercio de nuestra vida, un elemento fundamental donde no podemos escatimar, es algo en lo que intentamos ayudar a los consumidores realizando profundos análisis para encontrar no solamente almohadas recomendadas sino también productos como colchones, somieres o incluso canapés. Aquí tenéis un claro ejemplo de modelos de almohadas que nos puedes ayudar mucho a descansar mejor y velar por nuestra salud a la hora de dormir".

Y es que el elemento fundamental para un buen descanso es la cama y la almohada. Aunque todo lo demás sea propicio, si la cama es incómoda y no se adapta a nuestras características, pasaremos una mala noche. Por eso es recomendable invertir en un buen colchón que no sea ni demasiado duro ni demasiado blando, y que vaya acorde con nuestro peso. Lo mismo ocurre con la almohada, dependiendo de la postura que tengamos al dormir escogeremos una u otra. Es bueno tener en cuenta también nuestra localización geográfica y el clima, ya que si en verano hace mucho calor debemos optar por un colchón transpirable.

2. Mucho calor o mucho frío

De hecho, uno de los elementos principales que afectan al sueño es la temperatura. Si hace mucho calor podemos adquirir un ventilador, instalar aire acondicionado o ventilar en las horas más frescas para que por la noche la habitación sea agradable. Por otra parte el frío tampoco ayuda, ya que si la cama no está a una buena temperatura será difícil dormir. Además de los consejos obvios como tener calefacción, mantas y bolsas de agua; podemos hacernos una tila o una infusión antes de meternos en cama. Esto favorecerá el descanso porque nos relajará.

3. El estrés

Esto nos lleva a otro los principales enemigos del sueño: el estrés. La ansiedad y el estrés son una de las principales causas de insomnio. Aunque se pueden paliar con infusiones, meditación, deporte y una buena alimentación, lo ideal es acudir a un/a psicólogo/a para tratar de solucionar la causa del problema y obtener herramientas de gestión emocional. Saber lidiar con el estrés nos hará dormir mejor. Aquí podemos ver una serie de consejos para descansar mucho mejor.

4. Las pantallas

Hay que evitar mirar el móvil o el ordenador justo antes de dormir. Podemos probar a sustituir las series por podcasts y las redes sociales por libros. Esto nos invitará a dormir y relajará nuestra vista. Recibir el estímulo de las pantallas y los vídeos justo antes de dormir es malo para el descanso y para nuestro desarrollo. Lo ideal es apagar el teléfono mucho antes de entrar en cama, ponerlo en modo avión y descansar la cabeza de las imágenes y los vídeos.

5. Cafeína y comidas abundantes

El tabaco, el alcohol y la cafeína son nuestros grandes enemigos a la hora de conciliar el sueño. Es recomendable ponerse algunas normas, como por ejemplo no tomar café después de las seis de la tarde, o si bebemos alcohol hidratarnos bien con agua antes de dormir. Tampoco es bueno comer mucho y muy graso justo antes de acostarnos ya que nos dormiremos haciendo la digestión y descansaremos peor. Lo ideal es tomar una infusión o una cena ligera para relajarnos y no llegar a cama sintiendo el estómago pesado.

En definitiva, dormir es una de las acciones más importantes que llevamos a cabo y a menudo no le damos importancia. Evitar el estrés, la cafeína, las pantallas y sobre todo contar con una buena cama y una buena almohada harán que nuestro descanso sea realmente reparador.