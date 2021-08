Galapagar prorroga hasta el 30 de septiembre el periodo de ampliación de terrazas y veladores

Archivado en:

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Galapagar ha anunciado que la hostelería del municipio contará con la ampliación del período de terrazas y veladores hasta el 30 de septiembre, para "continuar apoyándolos", según ha informado el Consistorio.

En un comunicado, el Gobierno local ha explicado que en este nuevo periodo, aquellos establecimientos que no cuenten con licencia previa para la instalación de terrazas o veladores deberán solicitar la licencia administrativa correspondiente para que se les autorice su uso.

Aquellos que cuentan con licencia previa para la instalación solamente tendrán que presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada para que se les autorice la ampliación del espacio hasta el 30 de septiembre.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recalcado la "importancia" de consultar la Ordenanza Municipal Reguladora de instalación de mesas y terrazas anejas a establecimientos hosteleros del municipio, ya que los establecimientos que no soliciten la licencia administrativa no estarán autorizados para hacer uso de este espacio y no hará ninguna ampliación excepcional.

Asimismo, ha recordado que no se podrá ampliar el número de mesas autorizadas, ya que lo que se quiere conseguir con esta iniciativa es "facilitar" a los establecimientos la distancia social entre sus clientes.

La solicitud se podrá realizar a través del apartado de trámites de comercio ubicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Galapagar, a la cual se puede acceder mediante certificado electrónico o PIN 24 horas, adjuntando los documentos correspondientes según la situación de cada establecimiento.