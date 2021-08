CCOO asegura que un 54% de las solicitudes en FP Superior han sido rechazadas

Archivado en:

La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha denunciado que "más de la mitad de los jóvenes madrileños que quería estudiar Grado Superior se ha quedado sin plaza", algo que niegan desde la Consejería de Educación, donde aseguran que actualmente hay 2.218 vacantes en Formación Profesional Superior.

Desde CCOO señalan en un comunicado que, tras recoger datos del 89 % de los centros educativos de la Comunidad de Madrid (105 centros de un total de 118), del total de 32.952 jóvenes que han iniciado el proceso de escolarización, "la solicitud de 17.976 de ellos ha sido rechazada, y sólo 14.976 jóvenes han sido admitidos".

"En términos porcentuales, un 54 % de las solicitudes en Grado Superior han sido rechazadas por falta de plazas públicas, más de la mitad. Solo el 46 % de esas solicitudes han sido admitidas", añaden desde el sindicato, insistiendo en que "casi 25.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido".

Según CCOO, en el caso de grados de alta popularidad y por lo tanto de creciente demanda, como Marketing y publicidad, Estilismo y Dirección de Peluquería o Realización de Audiovisuales y Espectáculos, el porcentaje de estudiantes excluidos llega a los dos tercios (60-70 %).

"Lo que es más grave, tras una situación de pandemia que ha revalorizado la práctica sanitaria, a nivel laboral pero también a un nivel social y comunitario, el gran interés en estudios sanitarios se encuentra con una monumental falta de plazas públicas", añaden.

En este sentido, detallan que el porcentaje de excluidos en estudios sanitarios llega, en algunos casos, a superar el 90 %: en Dietética, por ejemplo, el 69 % de las solicitudes han sido rechazadas; en Prótesis Dentales se quedan sin plaza pública el 78 % de los estudiantes; en Laboratorio Clínico y Biomédico, el 90 %.

Ante estos datos, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, ha denunciado que "el gobierno de Díaz Ayuso quiere acabar con la Formación Profesional pública", además de que "la falta de plazas afectará también al tejido productivo de nuestra región".

Fuentes de la Consejería de Educación han señalado a Efe que la Comunidad de Madrid ha ofertado este año 20.090 plazas de Formación Profesional Superior, lo que supone "un incremento del 10 % con respecto al pasado curso" y que "actualmente hay 2.218 vacantes, muchas de ellas en ciclos con una alta inserción laboral".

Asimismo, destacan "se han implantado nuevos perfiles profesionales tanto en la Formación Profesional Básica como en los ciclos formativos de Grado Medio y Superior y se ha autorizado el aumento de la oferta de ciclos formativos existentes".

"La Comunidad hace una planificación de la oferta de FP que tiene en cuenta la demanda de los propios estudiantes, las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades de inserción laboral de nuestros jóvenes", añaden desde la Consejería de Educación.

Sin embargo, para CCOO son "excusas", ya que "lo cierto es que este y anteriores gobiernos regionales no han hecho nada para solucionar este problema, que tendría fácil solución mejorando la orientación a jóvenes, ofreciendo incentivos con matrículas más bajas, o implementando un sistema de becas para los estudios públicos que más demande el sector productivo".

"No es que no sepan, es que no quieren gestionar bien los servicios públicos, porque no les conviene. El estado de la FP pública en nuestra Comunidad no es resultado de la incompetencia, sino de una estrategia muy dirigida al debilitamiento de la educación pública y la promoción de la educación privada", concluyen.