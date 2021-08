Blue Jeans: “Con esta obra no quería apartarme de la realidad de la gente joven, eso nunca lo abandono”

Archivado en:

Charlamos con Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans. El sevillano es uno de los escritores de novela juvenil más leídos en español. Con 14 libros a sus espaldas se sumerge en una nueva novela llamada El Campamento. ¿Os imagináis a 10 jóvenes recluidos durante tres semanas en un reducto en los Pirineos? Jóvenes y adultos tienen una cita con esta nueva obra.

¿El Campamento, un misterioso campamento juvenil, 10 jóvenes prometedores y una muerte trágica? ¿Cómo surge la idea?

Esta idea surge en pleno confinamiento. No tenía muy claro qué hacer después de La Chica Invisible, estaba bastante confuso. Un día, después de una charla con mi novia, se le ocurrió la idea. Me dijo que por qué no hacía un libro sobre un campamento en el que estuvieran desconectados de internet, de los móviles y los aislase ahí y ver qué ocurría.

A partir de esa idea, que me pareció muy buena, fui tirando del hilo y la verdad es que salió algo guay porque al principio me pensaba que podía salir una buena marcianada (risas). Además la historia está basada en una noticia real que ocurrió para que la gente desconectase de las nuevas tecnologías.

Amor y amistad es tu seña de identidad, ¿también están presentes en esta obra?

Lo que está presente en esta obra es sobre todo el misterio. Después, lo que no quería era apartarme de la realidad de la gente joven, eso nunca lo abandono. Todos lo chichos son menores de 23 años y tienen ocupaciones muy de actuales, hay un youtuber, dos influencers, una creadora de aplicaciones para móviles e incluso la chica que es escritora se ha dado a conocer en Wattpad. Todo muy actual.

Estando diez chicos en un campamento es normal que haya amores, desamores, celos, enfrentamientos o sexo. Esto es muy del sello Blue Jeans.

¿Por qué los Pirineos?

Esto sale prácticamente al principio. Necesitaba un sitio grande y elegí los Pirineos. Luego estuve investigando y documentándome. ¿Qué animales habitaban en la zona? ¿Qué flora encontrábamos? ¿Dónde podía instalar un campamento de estas características? Además en 30 kilómetros alrededor no hay nada, lo que quería era aislar a los chicos.

¿Los chichos de 14 o 15 años saben quién Agatha Christie?

No creo que exista ningún lector que no sepa quién es Agatha Christie. Aunque ahora te llevas muchas sorpresas (risas). En mi caso siempre está presente, de por sí en La Chica Invisible, el personaje de la abuela de Julia es un homenaje a Miss Marple. En mis libros muchas veces aparece el nombre de Agatha Christie o libros de ella.

Es verdad que puedes conocer a la escritora y no haber leído nunca nada de ella. Esto me ha pasado con lectores que no había leído nunca nada de la escritora y gracias a conocerla a través de mis libros se han comprado su obra. Evidentemente Agatha Christie no necesita ningún tipo de promoción (risas), pero que alguien te diga que ha leído un libro de ella gracias a mí me llena de orgullo.

De hecho, los responsables de la cuenta de la escritora en Twitter me han felicitado y esto para mí es una pasada, es igual que cuando tu ídolo te contesta por redes (risas).

¿Podrían vivir los chicos jóvenes sin redes sociales?

El organizador quiere que sea así. La idea es que los asistentes se centren en trabajar y formarse para convertirse en su sucesor. De por sí, una de las pruebas es estar tres semanas sin contacto con nadie del exterior.

Hay muchos saltos temporales, ¿es complicado hilar una historia así?

Pues fíjate que para mi es más sencillo que haya estos saltos temporales. Me sirve a la hora de escribir la novela, para que no sean demasiado plano. De esta manera ayudas al lector a que conecte más con los personajes. De por sí el libro comienza en el día 8, no en el día 1.

¿Cuándo sale la película? ¿Cuándo sale la serie?

(Risas) Bueno, pues todavía estamos con ‘La Chica Invisible’… Es muy complicado. En Estados Unidos es diferente, está más instaurado que salga la película a la par que el libro. En España con juvenil poco, pero si es verdad que gracias a las plataformas la cosa está cambiando. Ojalá que pronto se puedan ver más historias de libros juveniles españoles en cines o series. Eso sí, soy consciente de lo difícil que es.

Entrevista publicada en el Periódico de Montegancedo Pozuelo