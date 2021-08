Cómo prevenir los ciberataques informáticos en empresas

Archivado en:

La ciberseguridad se ha convertido en un asunto de estado. Tanto es así que, incluso, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno para reactivar la Economía en la era post-COVID hay un epígrafe destinado a esto.

Si bien son los Gobiernos y las grandes corporaciones las que tienen más riesgo de sufrir un ciberataque por lo que tienen que perder, las pymes tampoco se libran, por lo que hay que muchas cuentan con un mantenimiento informático en Madrid, en en el que confían plenamente y a quien dejarle los equipos en caso de necesidad.

Un descuido puede ser el desencadenante de un ciberataque

Y es que el tema de la confianza no es baladí. En muchas ocasiones, buscando información o navegando, se acaban llegando a páginas de dudosa actividad, se clica en un call to action que no se debe, se aceptan términos de seguridad sin leer y se acaba llenando el ordenador de virus o lo que es peor, abriéndolo a los hackers.

Como se ha dicho al principio, son las grandes empresas y los gobiernos las que cuentan con mayores amenazas de ciberataques, pero también las pequeñas y medianas empresas se pueden ver envueltas en algo así ya que también tienen movimientos bancarios, información personal almacenada y otra serie de activos que pueden interesar a los ciberdelincuentes.

De hecho, según los últimos datos de este mismo año, se calcula que en España se sufren 40.000 ciberataques diarios, fundamentalmente a administraciones y pymes. El Instituto Nacional de Ciberseguridad – INCIBE – trabajó en más de 130.000 incidentes de ciberseguridad en 2020.

Además de tener un software potente que ayude a identificarlos y frenarlos, el descuido humano suele ser la puerta definitiva por la que pasan todos estos virus o loshackers.

La importancia del mantenimiento informático y de ser prudentes

Por ello es tan importante contar con servicios informáticos para empresa que puedan resolver en tiempo récord cualquier asalto que se esté dando y que el peligro no vaya a mayores.

Actualmente, a través de las redes sociales y las distintas aplicaciones de Google damos constantemente nuestros datos personales. En un barrido se podría saber dónde estamos, cuál es nuestro lugar de trabajo y cómo solemos ir hasta él, qué aficiones tenemos o a dónde nos gustaría ir de vacaciones. Todo queda registrado y por eso es tan importante hacer lo que esté en nuestra mano para que la información que se usa alegremente, como usuario o como empresa, no acabe en las manos equivocadas.

Una acción sencilla es la de no usar la misma clave para todo y no utilizar claves que puedan ser muy evidentes y fáciles de predecir en un vistazo. Igualmente, otras pequeñas acciones encaminadas a salvaguardar con celo la información de nuestro ordenador es la de no aceptar términos sin leer y navegar y/o hacer operaciones siempre en sitios seguros.

Asimismo, exponer los equipos a un mantenimiento informático también resulta interesante para que estén siempre a punto. Hay una gran variedad de empresas de mantenimiento informático en Madrid a las que contactar para que se encarguen de ello y asesoren a la empresa en lo que debe prestar más atención según su actividad.