El Real Madrid, camino de su sexto curso sin gastar dinero en fichajes

Madrid, 2 ago.- Si finalmente el Real Madrid no desembolsa ni un euro este verano para acometer algún fichaje, será la sexta temporada de su historia, desde el comienzo de la Liga en el curso 1928/29, en la que no gasta dinero para firmar a un jugador.

Florentino Pérez tiene menos de un mes para dar un giro a su estrategia en política de fichajes. En el caso de que todo se mantenga igual que el verano pasado, conseguiría algo inédito: no gastar en fichajes dos cursos seguidos. De momento, la única cara nueva es David Alaba, que ha llegado a coste cero, y el Real Madrid puede repetir la austeridad de los veranos previos a las temporadas 1933/34, 1955/56, 1978/79, 1980/81 y 2020/21.

1933/34, CONTINUIDAD EN LA PLANTILLA CAMPEONA

En los cursos 1931/1932 y 1932/1933, el Real Madrid ganó sus primeras Ligas. Consiguió dos consecutivas y la plantilla se reforzó después de la primera con nombres como el de Josep Samitier, que llegó libre procedente del Barcelona, o los de Eduardo Ordóñez, Francisco Gómez y Emilín Alonso. Con ellos, el conjunto blanco conquistó de nuevo el torneo de la regularidad y, para afrontar el triplete, el club consideró que no había que hacer refuerzos.

El resultado, no fue bueno. Pese a contar en su plantilla con Ricardo Zamora, Jacinto Quincoces, Pedro y Luis Regueiro o el mismo Samitier, acabó en la segunda posición por detrás del Athletic. Después intentaría recuperar el título con el refuerzo de Fernando Sañudo, que llegó a marcar 40 goles en 37 partidos antes del inicio de la Guerra Civil. Fue insuficiente y aquel año sin inversiones marcó el inicio de una sequía en Liga que finalizaría con la llegada de Alfredo Di Stéfano al club blanco en la temporada 1953/1954.

1955/56, AUSTERIDAD TRAS DOS AÑOS DE ÉXITOS Y DESEMBOLSOS

Por Di Stéfano, el Real Madrid pagó el equivalente a 217.000 euros actuales y con él llegaron otros jugadores como Francisco Gento, Adolfo Atienza y después nombres importantes como el de Héctor Rial o Marquitos, que sentaron las bases de la primera época dorada del Real Madrid. Con esas inversiones, sobre todo con la de Di Stéfano, el Real Madrid ganó dos Ligas consecutivas.

Para el curso 1955/56, Santiago Bernabéu apostó por no invertir y reforzaron la plantilla dos jugadores como Wilson Jones y Miguel Cabrera, que regresaron de sus cesiones en el Murcia y el Alavés, respectivamente. No le fue mal del todo al club blanco. Aunque no ganó la Liga, consiguió levantar la primera de sus cinco Copas de Europa consecutivas.

1978/1979, LA MUERTE DE BERNABÉU PARÓ TODO

El 2 de junio de 1978, a punto de cumplir 83 años, falleció el presidente Santiago Bernabéu a pocos meses del inicio del curso. El Real Madrid, vigente campeón de Liga tras los fichajes el año anterior de Uli Stielike y de Juanito, inició con Luis de Carlos en la presidencia una etapa que comenzó sin fichajes para dar continuidad a una plantilla ganadora.

Sin caras nuevas, el Real Madrid consiguió conquistar de nuevo el título de Liga, pero perdió la final de la Copa del Rey ante el Valencia y se dio un batacazo en los octavos de final de la Copa de Europa tras caer con el Grasshopper suizo. La etapa de Luis de Carlos, hasta 1985, no estuvo marcada por grandes desembolsos, aunque con él al cargo llegaron nombres como Laurie Cunningham, Jorge Valdano, Lozano o John Metgod con una marcada apuesta por la cantera.

1980/81, APUESTA POR NOMBRES DEL CASTILLA SUBCAMPEÓN

Durante el curso 1979/80, el filial del Real Madrid, el Castilla, deslumbró en la Copa del Rey. Llegó a la final tras eliminar a clubes de la categoría del Athletic, la Real Sociedad o el Sporting de Gijón. Perdió contra los mayores del club blanco, que golearon con un contundente 6-1 en un partido histórico en el estadio Santiago Bernabéu. Pero, además, en Segunda División, hicieron un gran papel con una meritoria séptima plaza.

Por eso, aquella temporada 1980/81, el Real Madrid apostó por subir al primer equipo a nombres como Ricardo Gallego, Agustín González o Francisco Pineda, únicas caras nuevas del club a coste cero. Los tres se incorporaron al famoso Real Madrid de los García que ese año perdieron la final de la Copa de Europa ante el Liverpool, fueron eliminados en los cuartos de final de la Copa del Rey por el Sporting y terminaron la Liga segundos por detrás de la Real Sociedad.

2020/21, EL coronavirus OBLIGA A APRETARSE EL CINTURÓN

La crisis generada por el coronavirus, precipitó la decisión de Florentino Pérez de no acometer fichajes y de iniciar una política de austeridad obligada también por el desembolso de las obras del estadio Santiago Bernabéu. El verano pasado, el club blanco se convirtió en un equipo vendedor que se alejó de los grandes desembolsos para cuadrar las cuentas.

De este modo, obtuvo cerca de 101 millones de euros por las ventas de nombres como Achraf Hakimi, Sergio Reguilón, Óscar Rodríguez, Javi Sánchez, Alberto Soro, Jorge de Frutos y Dani Gómez. Apostó por quedarse con jugadores que regresaban de sus cesiones (Odegaard y Odriozola) y la jugada no le salió del todo bien: llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, fue segundo en Liga y en la Copa del Rey cayó eliminado en la tercera ronda. En esta ocasión, sin inversiones, no hubo títulos.

Juan José Lahuerta