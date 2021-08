Lasquetty critica que el Gobierno "simule" un trabajo conjunto con las autonomías para los fondos cuando "no existe"

Archivado en:

El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado que el Gobierno central se dedique "a simular que hay un diálogo, un trabajo conjunto, con las comunidades" para el reparto de los fondos, porque se lo exige la Comisión Europea, cuando "no existe".

Así lo ha manifestado en declaraciones distribuidas a los medios, tras asistir este lunes de forma telemática a la Conferencia Sectorial sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez nos reúne a las comunidades autónomas para hablar de fondos europeos y de nuevo ni nos da información ni nos consulta absolutamente nada", ha declarado.

A su parecer, lo que está haciendo "es sencillamente simular que hay un diálogo, un trabajo conjunto, con las comunidades, porque la Comisión Europea se lo está exigiendo, pero en realidad no existe ni diálogo ni trabajo conjunto" al menos con las que están "reunidas".

En este punto, ha deslizado que no sabe si con "Cataluña, que tiene hoy una Mesa, hay un privilegio y con ellos si están llegando a acuerdos". "Desde luego con el resto de comunidades no y eso no se puede admitir", ha remarcado.

Así, ha incidido en que una vez más han visto que una "pequeña parte de los fondos europeos" van a pasar por las autonomías pero absolutamente "pulverizada en centenares de pequeñas actuaciones y además teledirigidas desde el Gobierno de la Nación", por lo que no tienen "ningún margen para decir sobre ello". Según ha expuesto, "se va a parecer mucho al Plan E pero multiplicado por dos lo cual sería grave porque eso no sirvió para absolutamente nada".

Respecto al resto de fondos, "más de 50.000 millones", Lasquetty ha criticado que el Ejecutivo central continúe "sin decir ni una palabra de cómo se van a asignar los proyectos concretos" y ha censurado el "oscurantismo" que "no augura nada bueno".