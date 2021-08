Díaz Ayuso apuesta por retomar el debate sobre el certificado Covid cuando haya un porcentaje mayor de vacunados

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este lunes partidaria de retomar el debate sobre la implantación del certificado Covid para entrar en determinados locales cuando haya un porcentaje mayor de vacunados.

En una entrevista en 'Telecinco', la dirigente regional ha indicado que desde el Gobierno Regional sí están de acuerdo en que "tarde o temprano" se estudie. De hecho, ha recordado que lo propusieron el año pasado y tuvieron "un incendio tremendo".

"Habría que empezar a estudiar qué personas siendo negativas y sobre todo aquellas que están vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal. Yo creo que esto en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados, al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente", ha manifestado, al tiempo que ha explicado que no sería tanto para decir quien no puede entrar como quién sí.

En este punto, ha indicado que, por ejemplo, si un local ahora mismo tiene una restricción del 50% de aforo, las personas vacunadas no deberían entrar en ese cupo.

"Esto lo tenemos que ver ahora con cautela porque lo que queremos es no estar dando palos de ciego. A ver si de una vez tenemos una política nacional al menos en esto para que los ciudadanos tengan los mismos derechos a la hora de acceder a los espacios públicos vivan en León o vivan en Guadalajara", ha zanjado.

Por otro lado, ha descartado nuevamente implementar medidas más restrictivas en la región para frenar el coronavirus y ha defendido su política de "semiapertura", que ha permitido a los ciudadanos que puedan seguir con su vida "con cierta normalidad". Además, ha incidido en que se está experimentando en esos momentos un "receso en el pico" y la incidencia acumulada "empieza a bajar".