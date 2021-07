Díaz Ayuso critica que España tenga el único gobierno que "opera contra los intereses de su capital" y defiende su fiscalidad

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes que España sea el único país que tiene un gobierno que "opera contra los intereses de su capital" y ha reiterado la defensa de la fiscalidad de su región.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado en Salamanca, la dirigente madrileña se ha mostrado preocupada por "algunas querencias" de algunos presidentes autonómicos socialistas "acerca del futuro de Madrid", y en concreto sobre su fiscalidad.

"He oído en algunas ocasiones a lo largo del día como se ponía en tela de juicio la autonomía fiscal de Madrid. Se da más independencia al País Vasco, se da más independencia a Cataluña, más dinero al uno, más dinero al otro... pero se empieza a cuestionar la autonomía fiscal de Madrid cuando nosotros lo que defendemos es la libertad y sobre todo la responsabilidad de cada comunidad con su propia autonomía fiscal", ha manifestado.

Ayuso ha criticado que se haya apelado no solo a una "política fiscal justa" sino también a "justicia territorial". Según ha expuesto, el resumen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para Madrid fue: "no os quejéis y si no subirle los impuestos a los ciudadanos porque si no lo hacéis es que os va todo bien".

"Esto es una política que yo rechazo de plano porque lo que queremos en Madrid es seguir con una política fiscal que nos está demostrando que bajando impuestos crea Empleo. Queremos que haya más personas llevando las riendas de su vida, con sus negocios, pagando menos impuestos para crear su vez más empleo", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que "no se trata de asfixiar a impuestos a los ciudadanos, expulsar a la empresa y crear desasosiego".

La presidenta regional ha criticado el "tono un tanto victimista de sensación de agravio" hacia Madrid. Considera que con ello se está tratando de justificar "la falta de políticas creativas que incentiven la creación de empleo y la atracción de proyectos para los más jóvenes".

La 'popular' ha insistido en que el 'efecto capitalidad' es "falso" porque todos los países tienen una capital y no en todos ocurre "lo que en Madrid", que era "la cuarta Economía en los años 80" y que han ido "escalando" en los ranking. "Esa supuesta capitalidad sobre la que se han estado cebando algunos presidentes para intentar fomentar la supuesta centralización de sedes es inexplicable. No ocurre en ningún lugar", ha apuntado.

Ayuso ha desgranado que dentro de la reunión ha puesto algunos ejemplos sobre lo que Madrid paga y lo que recibe. Así, ha indicado que "el 70% de lo recaudado por la Comunidad se va para sufragar a otras administraciones".

"NO PIDO MÁS PERO SÍ QUE NOS DEJEN EN PAZ"

"Yo no vengo a las Conferencias de Presidentes a pedir más pero sí a que nos dejen en paz. Si no nos van a dar más dinero no pasa nada, Madrid ya sabe gestionar sus cuentas, pero lo que no vamos a permitir es que nos sigan vendiendo como una suerte de economía que solo piensan en sí mismas, en economías de ricos", ha declarado. Para la 'popular', el resto de autonomías están en un "momento idóneo" para bajar sus impuestos y para aplicar medidas liberales como las de Madrid.

La dirigente madrileña ha insisto en que Conferencia a Conferencia escucha estos mensajes "de supuesto agravio contra Madrid" y cree que "cada vez son más fuertes". "Ya empiezo a oír hoy lo de descentralizar sedes, lo de claro que hay que subir impuestos en Madrid, que tiene que haber justicia territorial... yo creo que los problemas de muchas zonas de España no se van a resolver porque les vaya peor a su capital", ha manifestado.

Ayuso ha considerado que, en líneas generales, "hay un buen trato entre comunidades autónomas" pero cree que "ya se está pasando la línea un poco" porque en las anteriores citas "no se llegaba a señalar a otras y ahora ya sí".

Preguntada por si ha habido unidad, ha indicado que "unidad también es discrepar" y ha sostenido que ella no tiene que ser leal "a ningunas siglas políticas". "No se viene a hacer amigos, ni se viene a quedar bien. Para mí hubiera sido más cómodo no decir nada y vender que la unidad es callarse. Eso no es unidad, eso es pleitesía", ha zanjado.