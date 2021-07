Veranos de la Villa afronta el comienzo de agosto con un programa lleno de artes plásticas, cine, marionetas y música

Archivado en:

Veranos de la Villa encara su ecuador con un variada programación cultural que incluye música, danza, teatro, cine, gastronomía y artes plásticas, como la exposición que se inaugura este jueves en Casa de Vacas de El Retiro.

Del 29 de julio al 29 de agosto, Casa Asia presenta la muestra Catorce Relatos breves - Made in Korea. Hecho en Corea, que cuenta con el patrocinio de la Fundación ACS y la colaboración del Centro Cultural Coreano, la Asociación de Técnicos de Teatro, Veranos de la Villa y Casa de Vacas.

La obra de catorce artistas, representantes de las nuevas generaciones, que presentan su visión del estado de la cultura en su país con cinco formatos distintos que se conectan entre sí mediante su interpretación de la pintura, el vídeo, la fotografía, la instalación o la escultura.

Ya el 7 de agosto, en el Patio Central de Centro Cultural Conde Duque (compra aquí tus entradas), Carles Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta) recuperarán algunas de sus propuestas más clásicas en torno al flamenco, el jazz, el rock o las músicas del mundo, que han reunido en su último álbum, 'Flamenco Leaks'.

Marvin Gaye fue una de las figuras musicales más reconocibles e influyentes del llamado Motown Sound, el soul que más influenció al pop y R&B de la década de los 60.

Músico, cantante y productor, Gaye compuso algunos de los álbumes más importantes de la historia, como su mítico 'Whats Going On', del que este año se cumple el 50 aniversario y que supuso una revolución a partir de la cual muchos músicos comenzaron a introducir en sus canciones letras cargadas de denuncia social, intimistas, el abuso de drogas, la pobreza y la guerra de Vietnam.

En 'Fight For Your Rights', Veranos de la Villa reivindica la música como cultura y propuesta que contribuye al fortalecimiento de las distintas identidades. Madrid rinde homenaje a este disco en un concierto (Conde Duque, 8 de agosto) a cargo de una banda de músicos curtidos en las jam sessions de la ciudad y la participación de artistas invitados como Aurora (Aurora & the Betrayers), Deborah Ayo (Freedonia), Iñigo Bregel (Los Estanques), Igor Pascual (Loquillo) y Germán Salto.

BOLLYWOOD A LA MADRILEÑA

La segunda sesión del ciclo de cine 'Bollywood a la madrileña', programado en el Parque de la Bombilla, proyectará la película 'Casa Flora' (Ramón Fernández, 1973), protagonizada por Lola Flores, Estrellita Castro, Ángel de Andrés, Arturo Fernández y Camarón de la Isla, entre otros. El guion narra los acontecimientos que se suceden en un pueblo andaluz cuando un famoso torero fallece en un rodeo en América y su cuerpo es trasladado de vuelta a España.

Este proyecto, comisariado por La Juan Gallery, apuesta por recuperar el cine de barrio, en el que el público participa de una experiencia artística más allá de la obra, en la que cuentan las interrupciones y los ruidos, como el de las pipas y los anuncios de la sala llamando a visitar el bar.

En esta ocasión, la 'interrupción' corre a cargo del proyecto artístico multidisciplinar Oro Jondo, creado por Juan Sánchez Porta y que se caracteriza por la creación de un producto, diseño y obra plástica con un carácter quinqui y barroco. La película estará amenizada musicalmente por la periodista y cantante Diana Aller.

COMEDIA CALLEJERA Y CLOWN

En 'Carman', en colaboración con el Teatro Circo Price, la propuesta itinerante de Javier Ariza se verá a un excéntrico showman acompañado de su peculiar e icónico Seat 600, un vehículo que interactúa con la música y la coreografía diseñada por el artista y clown.

Ariza se formó en París con el maestro Philippe Gaulier. Comenzó en el mundo del clown con Nestor Muzo y la Escola de Clown de Barcelona, y después desarrolló esta inquietud con Eric de Bont, Carlo Colombaioni o Aitor Basauri, entre otros. Su apuesta por un teatro original, ecléctico y sorprendente está inspirada por los grandes clásicos.