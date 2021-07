Torrejón de Ardoz coloca pictogramas en edificios municipales

Archivado en:

En una 1ª fase de esta iniciativa se han instalado pictogramas en las entradas del Ayuntamiento, centros de Seguridad de Policía Local, bienestar social, culturales, deportivos, teatro y bibliotecas, entre otros.

Las placas están colocadas a una altura accesible para que los ciudadanos puedan tocarlas. En ellas se indica el nombre del edificio con textos en alto relieve y en braille. Los pictogramas, diseñados por el área de equipamientos y señalización accesible de Ilunion, perteneciente al Grupo Social ONCE, son de fácil comprensión y no sólo son de especial utilidad para las personas con autismo, sino que también benefician a personas con distintas capacidades que no conocen bien el idioma o que presentan dificultades de comprensión de la información como es el caso de menores, mayores con pérdida cognitiva, personas con discapacidad intelectual o personas con percepciones sensoriales alteradas.

Esta iniciativa se suma a la reciente señalización con pictogramas de los pasos de peatones situados junto a los accesos a los centros educativos de la ciudad para facilitar y dotar de mayor seguridad a la hora de cruzar la calzada a niños y niñas TEA en particular, pero también para otras personas con distintas capacidades y para que los más pequeños aprendan de una manera didáctica las normas básicas de seguridad.

Asimismo, se suma a la campaña emprendida por la Asociación Mírame, en colaboración con la Concejalía de Bienestar, que distribuye pictogramas en comercios locales y edificios públicos, facilitando la comunicación y comprensión a los mismos de las personas con autismo o con dificultades de accesibilidad cognitiva y sensorial.

El alcalde, Ignacio Vázquez, indicó que “nuestro compromiso es el de continuar desarrollando actuaciones para avanzar en el camino hacia la accesibilidad universal cognitiva y sensorial, facilitando la inclusión social de aquellas personas de la ciudad con algún tipo de diversidad funcional, al mismo tiempo que se conciencia a la sociedad”.

Por su parte, el concejal de Bienestar, Educación e Inmigración, Rubén Martínez, destacó que “la finalidad de esta iniciativa es la de crear espacios y entornos comprensibles que fomenten la participación y autonomía de los vecinos de la ciudad, con independencia de sus características o condiciones personales”