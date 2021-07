Galapagar informa sobre el período de protección de pavimentos que afectará a las calles del municipio

Archivado en:

Dadas las obras de pavimentación que están previstas en algunas calzadas del municipio, y según se establece en el artículo 13 de la Ordenanza General de Obras en la Vía Pública, el Ayuntamiento de Galapagar informa a los vecinos sobre el período de protección de pavimentos que afectará en los siguientes viales:

- C/ Calvario, C/ Casota, C/ Egidillo, C/ Las Viñas, C/ Herrenes del Arca, C/ Monte Agreste, Travesía Velódromo (vial entre C/ Guadarrama y Ctra. Guadarrama), C/ Las Minas (Urb. Las Minas) y C/ Tirol (reforma acerado)

Desde la publicación de esta nota de prensa, los vecinos de Galapagar tendrán un mes para presentar cualquier licencia de obra pública que afecte a los viales mencionados y, por el cual, una vez finalizado este plazo no se podrá solicitar ningún tipo de acometida en la vía pública de estas calles.

De esta forma, al estar previstas las obras de pavimentación, estos espacios públicos quedarán sometidos a protección durante los dos años posteriores a la recepción de las obras, tal y como se indica en el art.13 de la Ordenanza General de Obras en la Vía Pública de nuestro municipio «En las vías o espacios libres de nueva construcción o re urbanizados se establece un plazo de protección de dos años a partir de la recepción definitiva de la obra correspondiente».