El lujo más accesible en Pawn Shop

La confianza y la transparencia son los dos principios básicos que deben ofrecerse como garantía a los clientes que acuden a comprar, vender o empeñar artículos, mucho más si se tratan de artículos de lujo.

Para una clientela VIP, Pawn Shop te ofrece un servicio VIP: su equipo de trabajadores se pone a tu disposición con la máxima dedicación, gentileza, amabilidad y seriedad, no solo en su tienda física, sino también en su tienda online.

Pawn Shop ofrece desde 2013 en su tienda física del Paseo de la Habana un trato exclusivo a sus clientes en un negocio limpio y abierto, que no busca lucro con cláusulas abusivas ni letras pequeñas. Con la misma filosofía trabaja su web, que te atiende en el acto, sin esperas, con las mejores condiciones y facilidades de pago, seriedad y tranquilidad.

La sinceridad es su bandera. Por eso, Pawn Shop no alardea de ser pionera en tiendas de segunda mano de artículos de lujo en Madrid, pero sí de ser la única en ofrecer garantía y asesoramiento a las personas que quieren vender sus artículos exclusivos. Ofrecer confianza, eficacia y solvencia, no solo en Madrid, sino a nivel nacional, gracias a su tienda online, mediante un proceso de venta seguro y fiable. También en la compra: sus expertos te ayudarán a encontrar el artículo perfecto entre su amplio stock, para el momento perfecto y ajustado a tu nivel. Y si no, se encargan de localizarlo y conseguirlo especialmente para ti.

Qué te ofrece Pawn Shop: sus puntos fuertes

- Confianza y tradición: cuentan con una tienda física en Madrid desde 2013, referencia en el sector de la venta de productos de lujo.

- Innovación y adaptación: posibilidad de compra vía online, con una página web completa, intuitiva, con un catálogo en constante renovación y actualización.

- Objetos exclusivos y marcas líderes al mejor precio.

- Cercanía: atención al cliente y el mejor servicio a tu disposición, con asesoramiento, opinión, amabilidad y profesionalidad. Intercambian ideas contigo, no son robots ni máquinas tasadoras.

- Ideal para coleccionistas.

Qué puedes encontrar en Pawn Shop

En su tienda, podrás encontrar la selección de productos de lujo más completa de Madrid, en compra, venta y empeño (venta con opción a compra):

- Relojes de lujo, alta gama, icónicos y piezas de colección, a un precio rebajado respecto al precio de mercado, de hombre y mujer, de marcas como Rolex, Cartier, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Audemars Piguet, Patek Philippe, Breitling o Panerai. Están acompañados de credenciales que garantizan su autenticidad y su estado.

- Joyas de lujo y oro de segunda mano de marcas como Bulgari, Cartier, Grisogono o Tiffany & CO y creaciones exclusivas.

- Diamantes certificados por expertos, tallados (talla brillante, talla pera, talla princesa).

- Bolsos exclusivos, de marcas como Hérmes.

- Estilográficas de marcas como Montblanc, de ediciones limitadas.

Así que si estás buscando actualidad y los mejores precios, no pierdas más el tiempo e inviértelo en acudir a Pawn Shop, tanto su tienda física si tienes el privilegio de poder visitarla en Madrid o su tienda online. Allí te esperan los mejores artículos del mercado y los mejores expertos dispuestos a ayudarte y asesorarte en lo que necesites. Oportunidad y garantía, eficacia y calidad. Porque tú eres lo más VIP de Pawn Shop.