El alero húngaro Adam Hanga ficha por el Real Madrid tras cuatro temporadas en el Barça

El alero húngaro Adam Hanga ha cambiado el blaugrana por el blanco tras confirmar un acuerdo con el Real Madrid para las dos próximas temporadas, según informó el club merengue, que califica a su flamante fichaje como un jugador "con experiencia y polivalente".

Hanga -que juega en España desde 2012- llega al Real Madrid tras cuatro temporadas en el Barça y una anterior en el Baskonia, paso previo por Manresa, el club que le trae al basket nacional. El Madrid será su cuarto equipo en la Liga Endesa, donde promedió un 50,7% de acierto en triples la última temporada.

"El nuevo refuerzo madridista es ante todo un jugador de equipo. Capaz de anotar, rebotear, asistir y robar balones, Hanga lleva una década rindiendo al máximo nivel y mostrando una enorme regularidad. En la ACB promedia 8,6 puntos, 3,6 rebotes, 2 asistencias, 1,2 recuperaciones y 10,5 de valoración", apuntó el Real Madrid tras anunciar el fichaje.

Hanga, nacido en Budapest hace 32 años, es campeón de la Liga ACB en una ocasión (2020-21), de la Copa del Rey en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021) y ha sido nombrado mejor defensor de la Euroliga (2016-17) y miembro del mejor quinteto de Liga ACB (2016-17).

"Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado y tengo ganas de empezar la temporada", dijo el alero en su primera entrevista a los medios oficiales del club: "Puedo seguir luchando en la Liga Endesa, en la Euroliga y por todos los títulos que hay en Europa. Voy a intentar dar mi máximo nivel como persona y como profesional", añadió.

"El Real Madrid es un equipo ganador que lleva muchos años jugando a un nivel increíble. Conozco muy bien a los jugadores, el sistema que juegan y tengo muchas ganas. Soy un jugador de transiciones así que espero aportar mucho al equipo en ese aspecto. Siempre he sido un jugador de equipo y quiero darle lo que necesita", apuntó Hanga, que lucirá el dorsal 8.

Preguntado por la posición donde juega más cómodo, el nuevo madridista recordó que "los últimos años" jugó "como base". "Haber jugado en distintas posiciones puede ser mi fortaleza. Siempre digo que haré lo que me pida el entrenador: jugar en defensa, en ataque, de base, de alero... me da igual", recalcó.

"Mi objetivo personal es luchar por los cuatro títulos. Es lo máximo que podemos pedir, luchar y competir al máximo nivel. El equipo ha ganado todo en los últimos años: Euroligas, un título que a mí me falta ganar, Ligas", afirmó Hanga, que sabe lo que es "sufrir" cuando jugaba contra el Real Madrid.

"Yo he sufrido bastante en los últimos años contra el Real Madrid y ahora ayudaré al equipo hasta el último momento. Laso me conoce muy bien, llevo 10 años en España así que no tengo nada que esconder. Es un entrenador histórico y tengo muchas ganas de empezar a trabajar a sus órdenes", sentenció Hanga, que espera "muy pronto" poder volver a disfrutar de los pabellones llenos de aficionados.