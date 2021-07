Tres de los mejores doctores de injerto capilar en Madrid

Archivado en:

Realizarse un injerto capilar es una decisión que debe hacerse con total seguridad y determinación, pero no te debes preocupar por ello, esta confianza la dará estar guiado por un excelente médico con experiencia y credenciales.

Asimismo, elegir una clínica reconocida y de prestigio te dará seguridad para continuar.

El trasplante capilar es cada vez más conocido y demandado por quienes han perdido su cabello. Por ser el mejor método para la recuperación de las hebras capilares.

Hoy hemos preparado una lista con los tres principales médicos cirujanos que realizan implantes capilares en la ciudad de Madrid, Así que si deseas hacerte esta cirugía ya no tienes que ir hasta Turquía para tener buenos resultados. Madrid te ofrece muy buenos médicos, conoce a los 3 mejores.

Los mejores cirujanos de injerto capilar en Madrid

Dr. José Nieto Prieto

Dr. José Nieto Prieto es uno de los cirujanos capilares con más experiencia y reconocimiento en España e internacionalmente. Desde el año 2006 concentra su actividad en la cirugía capilar consiguiendo convertirse en un referente internacional.

Prieto es un reconocido cirujano que trabaja en la clínica capilar Capilclinic en Madrid y Sevilla. Cuenta con una preparación muy completa y con una larga trayectoria de más de 15 años en la realización de implantes capilares. Con gran cantidad de casos exitosos en injerto capilar.

La caída del cabello tiene solución y este tricólogo reconocido puede ayudarte a resolverla. Visita y deja que el Dr. Nieto haga una evaluación a tu problema y dile adiós a la perdida de cabello.

- Recibió el título de Licenciado en medicina y cirugía por la Facultad de Medicina de Valladolid.

- Tiene formación como médico experto en microinjerto capilar técnica FUE y FUSS por la Universidad Rey Juan Carlos.

- Actualmente también compagina su pasión por el injerto capilar con la investigación científica.

Experiencia

- Comenzó a trabajar con injerto de pelo en el año 2006.

- Ha cosechado gran cantidad de casos exitosos que lo convierten en un referente en cuanto a injerto de pelo.

- Además, es un tricólogo, se dedica a la investigación científica. En busca de avances e innovaciones médicas.

- Tiene los estudios y prácticas necesarias para realizar las técnicas FUE y FUSS.

- Con su amplia experiencia ha llegado a convertirse en una referencia a nivel Internacional en implantología capilar.

Asociaciones

- Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

- Miembro de la Sociedad Española de Implantología Capilar.

- Miembro de la Sociedad Española de Restauración Capilar (SERECAP).

Visitar:https://www.capilclinic.es/injerto-capilar-madrid/

Dr. José Lorenzo

Fue pionero en España en el desarrollo de la técnica, primeramente, como jefe de unidad de la Clínica Ceta y luego en su propia clínica, Medilor en la ciudad de Alcobendas, Madrid (2008).

Es director de la clínica capilar Medilor, siendo una de las mejores clínicas de Madrid para tratamientos capilares, es un reconocido médico especialista en la técnica de injerto capilar FUE.

El método FUE es el último gran progreso al eliminar el proceso de cicatrización del área donante y la herida física y estética que puede representar.

Estudios

- Recibió su título en la Universidad Complutense de Madrid en 1991.

- Se especializó en Cirugía General y Cirugía Torácica en el Hospital General Carlos G. Duran (UBA, Bs. As.)

- Luego llegó al campo de la cirugía de restauración capilar en 2002.

Experiencia de trabajo

Es miembro del ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) desde el año 2006, después de asistir al congreso de San Diego (US). Realizó su primera ponencia en el congreso de Las Vegas de 2007 acerca del sistema de amarre de las unidades foliculares al tejido circundante y el Empleo de la técnica FUE («Skill Vs. Tools»). Desde ese momento ha participado constantemente en todos los congresos realizados en cada año como presentación de pacientes en vivo, charlas, debates, videos.

También es miembro del FUE Research Committe del ISHRS desde sus inicios en octubre de 2012, comité adjunto de la sociedad internacional para la investigación y desarrollo del método FUE. Encargado (Chair) del subcomité para la estandarización del lenguaje empleado la técnica FUE, que sale a la luz en septiembre de 2013.

Además, desarrolló su propio método de implantación y empleo de un instrumento que considera muy importante para mejores resultados finales. En 2009 el Implantar ayuda y trabaja con la empresa coreana Hans Biomed en el diseño y creación del ahora designado como el mejor implantador.

El Dr. Lorenzo es uno de los primeros, con Hasson & Wong en la utilización y presentación a través de videos en internet, de los resultados de sus injertos capilares, dejando las fotografías de lado para realizar avances vanguardistas.

Ha participado en diversas ocasiones con la revista «Hair Transplant Forum Internacional» con diferentes artículos acerca de la técnica FUE y escribió varios capítulos en dos libros acerca del injerto capilar.

Dr. Juan Couto

El doctor Juan Couto es el director de la clínica Fue Expert en Madrid. Comparte sus excelentes resultados en Instagram y Youtube, donde se logra observar los trasplantes capilares con todos los datos precisos para estudiar el éxito del trasplante capilar.

Es el responsable del progreso de esta clínica, pues él mismo efectúa gran cantidad de injertos capilares en su propio centro médico, además es experto en distintas clases de alopecia o calvicie. Así que si te encuentras en Madrid esta podría ser una de tus mejores opciones.

El Dr. Juan Couto. Es reconocido por el excelente servicio que ofrece en el desarrollo de injertos capilares, a través del método FUE. El garantiza excelentes resultados, con el 100% de satisfacción. El médico tiene la capacidad de brindar los procedimientos de vanguardia de la industria en injerto capilar.

En la clínica FUE Expert Clinic el director responsable es el Dr. Couto quien brinda una atención de primera, pensado siempre en el bienestar del paciente. Efectuando todas las medidas sanitarias necesarias para el empleo de las intervenciones quirúrgicas que restablecen el cabello y utiliza la tecnología de avance y progresista.

Ahora que los conoces solo que edad que evalúes cuál de los tres es el que más te conviene. Todos te ofrecen excelentes resultados, pero la confianza y empatía que sientas con el médico al momento de la consulta es crucial para tomar esta decisión.