El Papa ha pasado buena noche, por la mañana ha caminado y los controles médicos son "buenos"

El Papa ha pasado buena noche y los controles médicos "son buenos", según ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano tras la operación a la que fue sometido este domingo para tratar una estenosis diverticular en el colon.

"Por la mañana, tras desayunar, ha leído algunos periódicos y ha caminado. El postoperatorio va bien y los controles rutinarios son buenos", añade en un comunicado.

Francisco ha pasado su segunda noche en el hospital de Roma, al que llegó el domingo a las 13:00 horas para someterse a una intervención quirúrgica que ya estaba programada con anterioridad. Se encuentra ingresado en la décimo planta, la misma donde estuvo Juan Pablo II tras sufrir un atentado. La operación de Francisco duró tres horas y le fue aplicada anestesia general.

Su agenda para los próximos días se verá reducida. Durante el mes de julio, como es habitual, se han suspendido las audiencias generales de los miércoles. El próximo viaje internacional del Pontífice está programado del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia, según anunció él mismo.

Desde que empezó su papado, Francisco sólo había sido operado de cataratas en diciembre de 2019. En aquella ocasión se trató de una simple intervención en la vista, de rutina, realizada con láser, que no hizo que el Papa tuviera que ser ingresado más allá de unas pocas horas que no influyo en su agenda. El propio Pontífice lo avisó durante una visita a la cárcel romana de Regina Coeli. "Hace bien una renovación porque a mi edad, por ejemplo, vienen las cataratas y no se ve bien la realidad: el año que viene tendré que operarme", había comentado él mismo mientras conversaba con los detenidos de la prisión de Roma.