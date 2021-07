Arranca la programación de los Veranos de la Villa con más de 50 actividades

Archivado en:

La programación de los Veranos de la Villa 2021 arranca este martes con más de 50 actividades protagonizadas por la música, la danza y el teatro y que, tras una edición de 2020 reducida a un mes y muy condicionada por la pandemia, este año se acerca más a la "normalidad" del festival.

Nombres con proyección internacional como Salvador Sobral o Pastora Soler encabezan el cartel de la edición 37 de unos Veranos de la Villa que se celebrarán hasta el 29 de agosto en 16 espacios repartidos por la ciudad.

Entre ellos, y como novedad, está la incorporación del mítico Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, que tendrá nombres propios como Nuria Espert, Lluís Pasqual y Tarta Relena, entre otros.

En esta edición el presupuesto del festival crece respecto a 2020, así como su duración, el número de escenarios y la oferta cultural, pero los aforos continúan restringidos según la actual normativa para hacer frente a la pandemia.

Las entradas para los espectáculos están a la venta en la web veranosdelavilla.com, donde puede consultarse la programación al completo.

CONCIERTOS EN CONDE DUQUE

El patio central del Centro Cultural Conde Duque (compra aquí tus entradas) será el escenario central para los conciertos, cuya inauguración este martes corre a cargo del cantante portugués Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, que presentará su nuevo disco titulado 'bpm', aunque las entradas ya están agotadas.

Le tomarán el relevo la antigua líder de la banda DE LA PURÍSSIMA, Julia de Castro (13 de julio), la artista María Toledo con su espectáculo 'Ranchera Flamenca' (18 de julio) y Pitingo, con un homenaje a la cantautora peruana Chabuca Granda con ocasión del bicentenario de la independencia del país andino (25 de julio).

El 28 de julio tocará en Conde Duque la banda toledana Veintiuno, el 7 de agosto se podrá ver a Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo, y al día siguiente numerosos músicos "del circuito de música negra madrileña" se juntarán en la 'jam session' 'Fight For Your Rights' para conmemorar el medio siglo del lanzamiento del álbum 'What's Going On' de Marvin Gaye.

Cierran el listado de conciertos en Conde Duque Natalia Lacunza (15 de agosto), Megane Mercury, Fresquito y Mango y Bea Pelea (20 de agosto), Menta y Marta Movidas (21 de agosto), Abdón Alcaraz (26 de agosto), Cecilia Zango y Françoiz Breut (27 de agosto) y Pastora Soler (29 de agosto), que presenta su último trabajo, 'Sentir'.

ARTES ESCÉNICAS Y CIRCO

En el apartado de las artes escénicas, la zarzuela estará representada en el centro Conde Duque (del 7 al 11 de julio) por una nueva versión de 'La tabernera del puerto' de Pablo Sorozábal, a cargo de la Compañía Lírica Amadeo Vives y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

En el mismo escenario podrán verse las propuestas escénicas de los coreógrafos Eva Yerbabuena, Gregory Maqoma y Sara Cano.

Además, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto titulado 'Música y Amor' el 29 de julio, en el auditorio Pilar García Peña.

En la Fundación March se representarán, del 8 al 11 de julio, las 'Comedias mitológicas' de Calderón de la Barca, con la interpretación de Felipe Ansola, Carmen Conesa, Karina Garantivá, Estíbaliz Racionero y Fernán Torres.

Los Veranos de la Villa también acogerán el estreno mundial del espectáculo circense 'Bounce by Circa', de la compañía australiana Bounce, que instalará una estructura hinchable de grandes dimensiones en el parque Juan Carlos I, entre el 7 y el 18 de julio.

El festival también programa diversas actividades en colaboración con Teatro Circo Price, protagonizadas por compañías de la Comunidad de Madrid, así como otras propuestas de perfil familiar y espectáculos en sintonía con las nuevas tendencias escénicas.

MODA, CINE Y CULTURA INTERNACIONAL

Corea del Sur es el país invitado en esta edición de los Veranos de Villa, lo que implica la programación de un concurso de K-POP y una serie de espectáculos protagonizados por artistas asiáticos, como el dramaturgo Jaha Koo o el artista audiovisual Lee Lee Nam.

A su vez, con motivo de la presidencia eslovena en el Consejo de la Unión Europea, se ha invitado al Slovenian National Theater Opera and Ballet Ljiubljana, que actuará entre los días 11 y 13 de agosto.

El hueco para la moda lo garantiza el desfile en homenaje a Cristóbal Balenciaga que, del 7 al 9 de julio, tendrá lugar en el Palacio de Fernán Núñez.

El listado de actividades se cierra con exposiciones de cómics, el ciclo cinematográfico 'Cine caliente: Bollywood a la madrileña' en el parque de la Bombilla, y espectáculos de cabaret.