Isa Serra recurrirá su condena ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Madrid, 5 jul.- La dirigente de Unidas Podemos Isa Serra ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que se ha mostrado convencida de que Europa "dejará en evidencia una vez más a la justicia española" y le dará la razón.

Serra ha calificado la resolución del Supremo como "injusta y enormemente decepcionante", ya que entiende que le están condenando por manifestarse en apoyo a una persona con discapacidad prácticamente absoluta bajo acusaciones "absolutamente falsas y con un montaje policial".

Y ha criticado que el tribunal no haya tenido en cuenta las pruebas documentales que ha aportado: "Mas de cien vídeos que demuestran que digo la verdad", ha afirmado Serra, quien además ha lamentado que se le condene por determinados hechos sin que se considere que ella los haya realizado.

"Esto más que ser un perjuicio contra mí, es un atentado importante contra el derecho a la manifestación al considerar que una persona por acudir a una manifestación está siendo responsable por posibles delitos que se realicen más allá de eso", ha opinado.

Pero detrás de todo este proceso, el verdadero objetivo es, según Serra, "la difamación mediática y una campaña política", que se demuestra, a su juicio, por el hecho de que se dijera en numerosas ocasiones que ella profirió insultos, cuando según sus palabras "no es verdad" y "no se mencionan en la sentencia".

"Esta sentencia no es contra mí, es contra todas las personas que luchamos y trabajamos para avanzar hacía un país más justo. Es un mensaje para quienes defendemos la democracia de que no somos bienvenidos y no podemos ejercer la defensa de las instituciones de un mundo mejor y más justo, y contra los jueces que quieren hacer bien su trabajo", ha argumentado.

Estos jueces, a su juicio, están cansados de que haya un Poder Judicial que "constantemente utiliza la justicia para hacer política y sigue resistiéndose a los avances políticos y democráticos en el país".

"La clave de bóveda de todo esto es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue bloqueada por parte de la derecha, que permite que un poder como ese funcione con total impunidad y sin legitimidad democrática", ha afirmado.

Por último, Serra ha criticado que se haya filtrado la sentencia, avanzada hace dos días por Ok Diario, y que hoy ha dado a conocer el Supremo: "Es ilegal, esto no es una casualidad, es una definición de para qué se hacen estos procesos de persecución política contra activistas y personas que estamos en Unidas Podemos".

Por eso, en las próximas horas decidirá con sus abogados si pone una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, aunque lo ve "bastante probable".

Serra, que aún no ha podido leer en profundidad la resolución, ha querido dejar claro que va a seguir haciendo política y que lo que estaba haciendo ese día en ese desahucio, defender los derechos humanos, lo seguirá haciendo.