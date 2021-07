BBVA Asset Management dona 340.000 euros para el desarrollo de seis proyectos solidarios en la Comunidad

Archivado en:

La asociación española de ayuda a niños con trasplante multivisceral y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral (NUPA), Cooperación Internacional, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, Down Madrid, CRIS Contra el Cáncer, y la Fundación Banco de Alimentos de Madrid han sido seis de las iniciativas reconocidas con uno de los premios otorgados por BBVA Asset Management (BBVA AM) con motivo de la tercera convocatoria solidaria del fondo BBVA Futuro Sostenible ISR.

Estos galardones, puestos en marcha en 2019 y con los que se ha premiado a un total de 23 proyectos solidarios, tienen como objetivo asignar la donación de parte de la comisión de gestión del fondo a distintos proyectos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): inclusión social, dependencia, mayores y salud y medioambiente. NUPA y Cooperación Internacional recibirán 100.000 euros respectivamente al ser las ganadoras de dos de los tres premios nacionales, mientras que cada una de las otras ONG madrileñas recibirá un total de 35.000 euros.

BBVA Futuro Sostenible ISR es un fondo de inversión socialmente responsable que dona anualmente una parte de la comisión de gestión a proyectos solidarios. En los últimos dos años ha donado casi un millón y medio de euros repartidos entre 28 proyectos de ONG y fundaciones. En esta tercera convocatoria se repartirá un millón de euros entre 23 proyectos solidarios.

Gracias a la donación de 100.000 euros, NUPA pondrá en marcha su programa de ayuda integral a familias y pacientes con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral. El proyecto ofrecerá alojamiento en una residencia y apoyo económico para cubrir gastos farmacéuticos, de higiene o alimentación a todas aquellas familias que necesiten desplazarse desde su ciudad de origen a Madrid para el cuidado de sus hijos menores con enfermedades raras que derivan en fallos intestinales, y que son tratadas en el Hospital de La Paz, lugar donde se encuentra la unidad de referencia.

Además, se pondrán en marcha terapias de rehabilitación alimentaria, se ofrecerá ayuda psicológica a pacientes y familiares para sobrellevar la situación, y se lanzarán campañas de divulgación para dar a conocer el proyecto. En total se beneficiarán de la donación más de 1.600 personas, entre niños y adultos, de manera directa y más de 2.100 de forma indirecta.

Cooperación Internacional es otra de las entidades reconocidas con uno de los premios nacionales de BBVA AM. En concreto, ha sido galardonada por el proyecto ‘Cocina social’ iniciado para paliar el aumento de la demanda de comida como consecuencia de la pandemia. Para ello, esta ONG firmó un acuerdo con el Palacio de Vistalegre para disponer de modo gratuito un nuevo espacio del palacio como cocina y que cuenta con el asesoramiento del Área de Cocina y Hostelería del Instituto Tecnológico (IT) Fuenllana, Alcorcón.

Gracias a la donación, Cooperación Internacional podrá adquirir e instalar equipamiento de cocina, comprar un vehículo para la refrigeración y el traslado de alimentos, así como pagar los suministros y formar voluntarios. Los beneficiarios serán un total de 500 personas sin hogar o de familias en riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid

El programa de ‘Seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer infantil’, de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, ganador de 35.000 euros, permitirá la creación de un programa de seguimiento y atención integral del niño y adolescente superviviente onco-hematológico, y un modelo similar en adultos para dar tratamiento e intentar paliar las diferentes secuelas derivadas de su enfermedad que frecuentemente aparecen en su desarrollo hasta la etapa adulta.

Este programa se pondrá en marcha en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, aspirando a poder extenderlo en todo el territorio nacional. De este modo, la federación destinará la donación de BBVA AM a la contratación del médico especialista en oncología y hematología pediátrica que atenderá el servicio en el hospital, así como para el personal impulsor y coordinador del proyecto que se encargará de la realización y la posterior evaluación de encuestas para los pacientes que permitan detectar posibles necesidades.

Las personas beneficiadas por este programa de manera directa serán 50, e indirecta 200. La federación estima que los beneficiarios directos podrían crecer anualmente en 50 personas.

La Fundación Síndrome de Down Madrid destinará los 35.000 euros de la donación a una nueva plataforma virtual, ‘Campus Virtual Down Madrid: Midownmadrid.es’. Este servicio permitirá dar un servicio integral de manera directa a más de 1.400 personas con discapacidad intelectual con diversos diagnósticos, como síndrome de Down, Trastorno de Espectro Autista y Discapacidad Intelectual Ligera sin trastornos graves de conducta, con edades comprendidas entre los 0 y los 68 años. De manera indirecta se beneficiarán 3.010 personas.

Gracias a la donación de BBVA AM, se dará apoyo tecnológico a través de la adquisición de hardware, licencias y desarrollo de equipos, canales y espacios virtuales. Además, se formará a los profesionales en las nuevas herramientas y se realizarán sesiones formativas e informativas a las personas con discapacidad intelectual y sus familias para evitar situaciones de exclusión digital y ayudarles a aprovechar todas las ventajas que el mundo digital les ofrece.

Otro proyecto reconocido ha sido el ‘Fast Track para cáncer infantil’ que se desarrollará en el Hospital La Paz, impulsado por CRIS Contra el Cáncer, y que ha obtenido un premio de 35.000 euros. Esta innovadora iniciativa utilizará los últimos avances en secuenciación genómica y bioinformática para identificar las alteraciones en el genoma de los tumores de niños con recaída, y a partir de esa información aplicar terapias y tratamientos dirigidos y personalizados a cada paciente.

La donación de BBVA AM se destinará a la puesta en marcha de un panel de secuenciación validado para uso clínico que permita secuenciar pacientes pacientes con leucemia y tumores sólidos; a la creación de una infraestructura con la que compartir el trabajo y que de manera multidisciplinar se estudie cada caso y se tenga en cuenta de cara a los ensayos clínicos; y al desarrollo de un algoritmo bioinformático para la detección de mutaciones adicionales de los tumores. Los niños beneficiados por este proyecto de manera directa serán 10 y de manera indirecta 50.

Por último, la Fundación Banco de Alimentos de Madrid destinará la donación de BBVA AM a su proyecto ‘Comprometidos con los más vulnerables y Comprometidos con el medioambiente’. Esta iniciativa pretende potenciar la recogida de alimentos de todo tipo, incluidos refrigerados y congelados. Asimismo, la ONG adquirirá un vehículo híbrido de gas licuado con etiqueta ecológica ambiental ECO y de esta forma contribuir con la sostenibilidad del planeta.

La capacidad del furgón es de una tonelada y está previsto un desplazamiento mínimo al día, por lo que con este vehículo se espera alcanzar una meta de 20 toneladas como mínimo al mes y más de 200 al año. Las recogidas de alimentos refrigerados y/o congelados va a permitir poder suministrar más alimentos ricos en proteínas congelados, complementando los alimentos que se distribuyen a diario entre las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión social atendidas a través de entidades benéficas. Más de 160.000 personas en Madrid se verán beneficiadas de manera directa gracias a esta donación de BBVA AM, mientras que de forma indirecta serán 500.