Cs cubre 23 bajas del Consejo, vacantes a raíz de los avatares del partido

Madrid, 2 jul.- Los militantes de Ciudadanos votan este viernes a los nuevos 23 miembros del Consejo General, entre casi 300 candidatos, para cubrir las vacantes que se han producido en los últimos meses a raíz de las derrotas electorales y otras vicisitudes que siguen agitando el partido.

Aunque no hay una lista oficial propiamente dicha, los aspirantes que apoya la dirección están enmarcados en un recuadro naranja, con la banderas española y europea, con el fin de que sean fácilmente identificados por las bases.

Eso, para algunos aspirantes, supone que "no hay nada que hacer" porque las cartas ya están marcadas: "No me gusta cuestionar la democracia, pero la democracia tiene que tener también alguna apariencia", se quejan en declaraciones a Efe.

Otros, como Juan Carlos Bermejo, pese a las dudas, está dispuesto a dar un voto de confianza a la Ejecutiva, con la que ha sido muy crítico, sobre todo durante la etapa de Albert Rivera, con quien compitió en unas primarias aun sabiendo que no tenía ni la más remota posibilidad.

Después lo hizo con Ignacio Aguado en las primarias para las autonómicas de 2019 en Madrid, un proceso que denunció ante la Justicia por considerar que había sido manipulado por la cúpula de Cs, aunque retiró esa denuncia cuando Edmundo Bal intentó a la desesperada que los naranjas siguieran en la Asamblea de Madrid, en el adelanto electoral del pasado 4 de mayo.

También se postula a esta elección de consejeros la corriente crítica Renovadores y lo hace con quince nombres y en medio de acusaciones a la dirección de Inés Arrimadas por "entorpecer" el procedimiento, entre otras cosas porque, según dicen, se dieron menos de veinticuatro horas para presentar las candidaturas y se decidió hacer las votaciones en un día laborable (se celebran de manera telemática entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde).

Esta corriente fue promovida en su día por el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, para impulsar su candidatura en las primarias frente a Arrimadas, quien esta semana anunció que renunciaba a presentar su candidatura al Consejo General al estar volcado en la tarea de gobierno.

El Consejo General de Cs está compuesto por 125 miembros electos más los miembros del Comité Ejecutivo hasta un máximo de 20 y los coordinadores de los comités autonómicos.