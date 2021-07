Sin rastro de la niña desaparecida en el pantano de San Juan mientras los buzos amplían el radio de búsqueda

Archivado en:

Un dispositivo ampliado a 70 efectivos sigue buscando desde primera hora de esta mañana el cuerpo de Clara, la niña de 9 años desaparecida el martes por la tarde en aguas del pantano de San Juan, cerca del embarcadero de San Román, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Luis Rincón, oficial del Cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, ha explicado que la cuarta jornada de búsqueda ha comenzado sin novedad, y sin hallazgo de ningún indicio o ropa de la pequeña. Anoche los drones estuvieron sobrevolando el pantano por si emergía el cuerpo.

A las 7 horas de esta mañana ha comenzado el dispositivo terrestre, compuesto de equipos fijos de Protección Civil, móviles de Agentes Forestales en los márgenes del embalse, ayudados con perros especializados, y de apoyo con miembros de Cruz Roja Española. En el agua Bomberos de la Comunidad con sus lanchas van rastreando el área fijada.

Las labores submarinas las continúan realizando los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, hoy desde las 9 horas, que ampliaron ayer el radio de búsqueda. Comenzaron en el punto dado como referencia por parte de la familiar que dirigía desde una lancha la plataforma por la que cayó la niña, pero Rincón ha indicado que "las referencias que se dan cuando desaparece un cuerpo son complicadas a veces".

Se ha batido una zona importante, pero ante la falta de hallazgos se ha ampliado otros 4.000 metros cuadrados la zona de rastreo. "Los buceadores están relevándose desde la amenaza hasta el ocaso, barriendo la mayor parte del terreno para intentar hallar el cuerpo de la niña", ha declarado el oficial de Bomberos.

Igualmente, ha explicado que la búsqueda es complicada en la zona profunda. "Las condiciones no son malas, no hay viento y la visibilidad en superficie es buena, pero dentro de las aguas es complicado. No hay exceso de corrientes y no hay visibilidad, por lo que los buzos han de ir palpando el suelo, ayudados de sondas submarinas. Pero es una labor costosa", ha explicado Rincón.

SE VALORA CERRAR LA ZONA DE BAÑO

Esta tarde se cumplen las 72 horas de la desaparición, el periodo máximo que los científicos cree que dura un cuerpo inerte en flotar a la superficie debido a los gases y descomposición de un cuerpo. Sin embargo, puede haber otras razones para que no emerja, ya que el cadáver puede estar atrapado por ramas, raíces u otros elementos del fondo del pantano, de 20 metros de profundidad. "Un cuerpo pueda emerger en 72 horas, pero puede pasar que no lo haga. No hay ninguna certeza en absoluto de que eso pueda suceder", ha apostillado Rincón.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Guardia Civil están valorando cerrar este fin de semana la zona de baño del pantano de San Juan, único lago con baño permitido en la región en zonas acotadas y el más extenso. En el lugar de búsqueda está restringida la navegación recreativa, aunque en la zona más cercana a la presa no.