Vecinos de Getafe afectados por el ruido del ocio reclaman al Ayuntamiento una solución urgente

Vecinos afectados por el ruido del ocio en Getafe han reclamado al Ayuntamiento de la localidad una solución urgente a las molestias que padecen en sus viviendas.

Los afectados se han unido en el colectivo No Más Ruido contra "el ruido de los bares que no nos dejan vivir", ya que por las noches aseguran que no pueden tener abiertas las ventanas de las viviendas.

Por ello, han presentado alegaciones a la nueva ordenanza municipal de terrazas y veladores, pues consideran que "permite poner más mesas y no regula el ruido de las mismas, ignorando a los vecinos que sufren estas molestias y que no pueden descansar". "Solo queremos poder vivir en paz sin ruidos", han apostillado.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de vivienda y Sostenibilidad, Ángel Muñoz, tiene previsto en su agenda una reunión el próximo 5 de julio sobre los ruidos y molestias de terrazas y veladores para la identificación de las problemáticas y propuestas de actuación.

La nueva ordenanza se aprobó inicialmente en el Pleno del pasado mes de marzo y contempla como infracciones muy graves el incremento del mobiliario autorizado para la terraza en más de un 25% y el incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de una hora.

También, no cumplir con la orden de suspensión inmediata de la instalación "cuando de ello se derive una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad".