Monasterio avanza un voto "no favorable" a la nueva Ley de Telemadrid

Leganés, 1 jul.- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avanzado que el sentido del voto de Vox "no va a ser favorable" a la modificación de la Ley de Radio televisión Madrid (RTVM) propuesta por el PP, ya que asegura que "no cumple con nada" de lo que ellos exigen.

Así lo ha manifestado este jueves tras una visita al barrio de la Fortuna, en Leganés, donde ha mostrado su apoyo a varios vecinos que están denunciando "problemas de inseguridad" por la okupación de varias viviendas en la zona.

"Nosotros creemos que hay que cerrar Telemadrid si no cumple con sus objetivos, que es que tiene que ser neutral, tiene que ser austera y tiene que aprovechar los medios de producción que tiene dentro de la casa", ha insistido Monasterio, quien ha reiterado que su voto a la propuesta del PP será "no favorable", sin especificar si será un "no" o una "abstención".

Además, ha criticado que se gasten "78 millones de todos los madrileños para encima contratar productoras fuera todos los días, cuando las cámaras y los medios de la propia televisión pública "están parados".

"No puede ser, es un gasto ineficaz y las familias madrileñas no estamos ahora para gastar 78 millones en Telemadrid, que encima se desvían en producciones externas", ha concluido.