Misa Rodríguez: "El fútbol femenino necesitaba profesionalización"

Madrid, 30 jun.- La responsabilidad de ser la portera titular del Real Madrid no es algo que le pese a Misa Rodríguez. A sus 21 años, la guardameta canaria se ha colgado el título de Zamora como guardameta menos goleada de la Primera Iberdrola. Fue batida 30 veces en 32 partidos, con un coeficiente de 0,93. En 14 de esos duelos permaneció imbatida, contribuyendo notablemente al buen hacer del equipo blanco. En el año de su debut, el Real Madrid ha conseguido hacerse con la segunda plaza y la consiguiente clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones.

En una entrevista concedida a la Agencia EFE, Misa Rodríguez hace un repaso de la temporada, pondera el rendimiento del conjunto madridista y plasma su ilusión por competir en Europa. Todos los partidos de la competición continental serán emitidos por DAZN tras el histórico acuerdo alcanzado con la UEFA por los derechos audiovisuales de las cuatro próximas temporadas, desde 2021 hasta 2025. Durante los dos primeros años, además, la plataforma ofrecerá todos los encuentros de manera gratuita a través de Youtube.

- Pregunta (P): ¿Qué balance hace de esta primera temporada de vida del equipo femenino del Real Madrid?

- Respuesta (R): La verdad es que ha sido un año muy bueno, el grupo ha hecho un trabajo magnífico. Quedar en esa segunda plaza ha sido algo increíble, no lo esperábamos. Ha sido fruto del trabajo diario. Todas las jugadoras poco a poco nos hemos ido conociendo en nuestro primer año juntas, que eso también es difícil de conseguir. Ha sido un año increíble, todas nos podemos ir contentas de vacaciones.

- P: ¿Se debe poner en valor que en su primera temporada el Real Madrid haya logrado la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones?

- R: Sí, es de admirar el trabajo que ha hecho este equipo para lograr no la tercera sino la segunda plaza para entrar en la fase previa de la Champions. Estamos muy ilusionadas y contentas. Queda el paso de disputar la fase previa para entrar en la fase de grupos.

- P: ¿La posibilidad de disputar ese torneo multiplica la ilusión de cara al inicio de la pretemporada?

- R: Claro, todas las futbolistas optamos a jugar la Champions. Es ilusionante el reto que nos viene por delante y, personalmente, para mí es más ilusionante incluso poder hacerlo con la camiseta del Real Madrid.

- P: ¿Se ha imaginado jugando ese primer partido de Champions?

- R: No me he parado a pensar todavía en ese partido. Hasta que no oiga el himno y me vea ahí no me lo voy a creer. Sería un sueño increíble.

- P: La próxima temporada la Champions será retransmitida en DAZN; además, en abierto, en su canal de Youtube. ¿Cómo valora, desde su posición de futbolista, ese acuerdo que permitirá a los aficionados seguir su andadura por Europa?

- R: Es un acuerdo importante para el fútbol femenino. Sobre todo, porque cualquier persona va a tener accesibilidad para verlo en Youtube durante los dos primeros años. Es un paso enorme. Antiguamente, era muy difícil seguir todos los partidos y ahora cualquier persona con un acceso a Youtube fácilmente va a poder ver cualquier partido.

- P: ¿Diría que su generación está ganando la batalla de la visibilidad en los medios de comunicación y en las redes sociales?

- R: Esto viene del trabajo de las pioneras que empezaron en el fútbol femenino. Hoy en día es increíble la visibilidad que estamos teniendo. Prácticamente se televisan todos nuestros partidos y ahora, con el acuerdo de DAZN para televisar los partidos de la Champions, se están dando pasos agigantados para que nosotras nos sintamos como lo que somos, profesionales.

- P: Precisamente, la próxima temporada la Primera División femenina va a ser considerada competición profesional. ¿Cómo valora ese paso?

- R: Es muy positivo. Es una cosa que el fútbol necesitaba. Es verdad que al estar en el Real Madrid ya te sientes profesional, pero con ese acuerdo prácticamente todas las jugadoras pueden sentirse profesionales. Estamos muy contentas de que ya por fin se profesionalice el fútbol femenino.

- P: A título individual, ¿qué objetivos se plantea cumplir como futbolista?

- R: Ganar títulos, todos los títulos posibles, en el Real Madrid. Todos. Cualquier título que se venga, ganarlo. Y si lo gano, seguir ganando, pero siempre con la camiseta del Real Madrid. También quiero poder ir a la Eurocopa del próximo verano con la selección española. Es un reto personal por el que durante toda la temporada voy a trabajar. Intentaré seguir siendo la mejor portera posible en todos los partidos, si tengo la oportunidad de seguir siendo titular, para poder entrar en esa lista para la Eurocopa.

- P: ¿Esperaba ya esta temporada asentarse como titular en el Real Madrid y debutar con la selección española?

- R: No, la verdad que no. Ha sido un año de ensueño. ¡Todo lo que me ha pasado este año ha sido tan bonito! Poder vestir la camiseta del club de mi vida, jugar prácticamente todo y optar al premio Zamora, que es otra cosa que al final hace que tu temporada también se valore con un premio individual. Cualquier jugadora de mi equipo podría ganar cualquier premio individual porque la verdad es que son todas unas grandes futbolistas. Además, con el debut con la selección española la temporada ha sido increíble. Espero que todo esto siga en el futuro. Es muy difícil mantenerse y yo trabajaré por que así sea.

- P: No deja de ser una futbolista muy joven. ¿En qué áreas se centra para ser mejor portera?

- R: Llego aquí (a la ciudad deportiva Real Madrid) por la mañana ya pensando en el entrenamiento. Intento ir al gimnasio para mejorar físicamente. Entrenando intento que cada balón que bloque o tiro que lance salga a la perfección. Soy una persona muy trabajadora y muy perfeccionista y nunca me he ido de un entrenamiento diciendo que lo he hecho al cien por cien bien. Soy muy exigente conmigo misma y quiero ser mejor cada día, en cada entrenamiento.

- P: ¿Qué le diría, si tuviera la oportunidad, a la Misa Rodríguez niña que iniciaba su camino en el mundo del fútbol?

- R: Le diría que siempre siga trabajando, que confíe en ella misma porque la confianza es muy importante, que mentalmente sea muy fuerte y que trabaje por conseguir esos sueños, que no serán fáciles de conseguir porque conlleva exigencia, trabajo diario, esfuerzo y dejar muchas cosas de lado. Al final, yo dejé una isla cuando me vine a Madrid. Dejé a mi familia atrás y eso mentalmente fue muy difícil en su momento.

- P: ¿Qué le dicen sus familiares ahora que la ven triunfar?

- R: Mis padres están muy contentos. Son las personas con las que más confianza tengo. Después de cada partido hablo con ellos, me dicen lo que han visto mal y lo que han visto bien. Me ponen los pies en el suelo, me dicen que tengo que seguir trabajando con la humildad que me caracteriza. Gracias a ellos soy la persona que soy y soy la futbolista que soy. Se han sacrificado mucho por mí.

Lucía Santiago