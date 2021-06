El PSOE recurrirá al Constitucional la reforma de Telemadrid del PP

Madrid, 28 jun.- La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul , se ha reafirmado este lunes en su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de Telemadrid impulsada por el PP, que previsiblemente será aprobada en julio con el respaldo de Vox.

"Nosotros recurriremos la inconstitucionalidad de esta ley, sobre todo por el trámite de lectura única", ha declarado Jalloul a los medios tras reunirse con el Comité de Empresa de la cadena pública, si bien ha apostillado luego que el recurso "sigue en estudio" y "saldrá en estos días".

Jalloul ha recordado que el PSOE ya recurrió al Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Ley del Suelo aprobada por la Asamblea el pasado mes de octubre, alegando la inconstitucionalidad de su tramitación por lectura única, modalidad que también se aplicará en el caso de la modificación normativa de Radio televisión Madrid (RTVM).

El grupo parlamentario del PP registró el lunes pasado esta proposición de ley, la primera de la recién empezada legislatura, después de que la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, exigiese el viernes a Isabel Díaz Ayuso el cierre del canal durante el pleno de investidura (en el que votó a favor).

Luego la Mesa, donde el PP tiene la mayoría absoluta, acordó la tramitación de la reforma por el procedimiento de lectura única, que elimina la posibilidad de presentar enmiendas y acorta los tiempos de tramitación.

Jalloul considera que esta iniciativa es "un asalto en toda regla" contra la independencia de RTVM, y que no existen "razones lógicas para querer hacer este cambio", que entre otras alteraciones supone la reducción del mandato del director general de seis a cuatro años.

"Telemadrid funciona bien, es que no se puede querer cambiar el Consejo de Administración porque no piensa como tú quieres o al director general porque no se pliega a lo que tú quieres", ha reprochado Jalloul a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de hurtar a los grupos parlamentarios "el derecho a estar en procesos que deben ser consensuados".

Y ha zanjado: "Defenderemos a Telemadrid tanto en el parlamento autonómico como fuera, en las calles y en todos los medios".