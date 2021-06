Archivado en:

Varios estudiantes que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de exámenes han aseverado este sábado que "la gente se olvidó por completo de la situación" en la isla, donde había gente "de todo España" y considera que la responsabilidad del "megabrote" recae sobre todo en los "organizadores de los viajes".

"Había momentos donde la mascarilla no estaba. La gente se olvidó por completo de la situación", ha aseverado uno de los estudiantes en declaraciones cuando ha acudido a realizarse una prueba para conocer si estaba infectado por el virus.

El número de jóvenes madrileños a los que afecta este "megabrote" relacionado con viajes de estudiantes a Baleares entre el 18 y 20 de junio es ya de 363.

Los jóvenes, procedentes de 31 institutos de la región, se alojaron en ocho hoteles de Mallorca durante esos días y tuvieron "un programa de actividades con festivales y demás bastante intenso". Los estudiantes han admitido un "incumplimiento generalizado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla".

Sobre la fiesta de reguetón en la plaza de toros, varios estudiantes han indicado que "acabó antes porque no se cumplían las medidas", y han indicado asimismo que "se juntó gente de toda España".

"SE NOS HA IDO DE LAS MANOS"

"Los mayores responsables somos nosotros", ha manifestado por su parte una de las jóvenes en declaraciones , quien ha afirmado que los jóvenes decidieron "no cumplir las normas". "En el momento no te das cuenta de que estás haciendo eso, y estábamos juntos, la verdad", ha señalado. Además, ha indicado que "se hubiera sentido más culpable" si hubiera sido positivo en coronavirus.

Postura contraria ha mostrado otro estudiante, quien ha cargado contra las "medidas de agencias y festivales". "Yo no me siento culpable, porque he respetado en la medida de lo posible las restricciones", ha señalado.

Además, otro joven ha hecho mención a que a los estudiantes procedentes de Madrid les exigían una prueba anticovid, requisito no exigible a jóvenes de otras regiones.