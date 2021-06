Prudencia y liberación en un Madrid sin mascarilla obligatoria al aire libre

Madrid, 26 jun.- Después de más de un año el elemento más representativo de la pandemia de la COVID-19, la mascarilla, ha dejado de ser obligatoria al aire libre desde este sábado en España, pero en la capital la prudencia reina en las calles, y la mayoría de los ciudadanos sigue llevando el cubrebocas por precaución y por costumbre.

"No me siento cómoda sin llevarla; por lo menos hasta que pase algo más de tiempo y vea que se está normalizando y que al quitarse la mascarilla no pasa nada, que está todo bien, yo voy a seguir llevándola", comenta Alba en la Puerta del Sol acompañada por tres amigas, de las que sólo Clara va con la cara completamente destapada.

Aunque Clara está "muy a gusto" sin ella porque, además, los termómetros madrileños rozan los treinta grados, reconoce que al salir de casa su "primera reacción" fue ponérsela porque aún se hace "raro" no llevarla, lo que, en todo caso -dice- supone un "avance".

Esta medianoche, cuando los relojes de distintas plazas del centro de la capital marcaron las 00:00 horas, cientos de ciudadanos lanzaron sus mascarillas al vuelo para celebrar su fin, pero esta mañana se ha evidenciado que esa imagen fue más simbólica que determinante ya que lo usual sigue siendo ver a gente con mascarilla.

Precisamente Pauri, que pasea con Sandra por la calle Mayor sin mascarilla, comenta a Efe que el viernes estuvo en la Plaza de Pedro Zerolo por la noche cuando la gente hizo la cuenta atrás "como si fuera un fin de año" y, al dar las doce todos se quitaron la mascarilla y fue "muy emotivo, muy bonito" con "aplausos y gritos".

Pero ahora asegura que "si vas mirando, la gente lleva mascarilla" y se ve "precaución"; además, reconoce que ni él mismo recordaba al salir de su casa esta mañana que ya no era obligatorio llevarla en exteriores porque "estás acostumbrado durante un año" pero ahora ya no la lleva puesta porque, además, él y Sandra están vacunados.

Es más fácil ver a los jóvenes y a los turistas sin cubrebocas que a los más mayores, quienes, pese a estar casi todos vacunados, prefieren ser prudentes después de largos meses de pandemia y aún sabiendo que sigue habiendo contagios, sobre todo en zonas de más afluencia y menos distancia social, como ocurre en el centro de Madrid.

Algunos jóvenes también se resisten a quitársela, como es el caso de Andrés y José Carlos, que desde la concurrida plaza de Callao aseguran que la van a seguir llevando puesta hasta que les vacunen.

"Yo ayer estaba tomando algo por la noche y, a las doce, ya iba la gente andando por la calle sin mascarilla. Por aquí (el centro) he notado que hay más gente con mascarilla que sin mascarilla, pero se nota que ya se están liberando", comenta José Carlos, que tiene muy claro que hasta que no reciba el pinchazo el cubre bocas se queda, a no ser que esté "solo por la calle".

No todo el mundo es tan categórico con su decisión sobre llevar o no la mascarilla; por las calles se ve a mucho "indeciso" que la lleva pero bajada, otros colgada de una oreja y algunos en la mano, con la diferencia de que la presión de no llevarla bien puesta ya no está respaldada por ninguna norma sanitaria.

Macarena y Pablo son de los pocos que han optado por no llevarla, consideran que es "decisión de cada uno", pero entienden que "hay que ser un poco conscientes" sobre todo en lugares como el que se encuentran, la Puerta del Sol, donde ven que "hay un poco más de gente", lo que les hace pensar "un poco" en ponérsela, comenta Macarena.

Pablo dice que de momento no la van a llevar porque "si dicen que no hace falta, habrá que confiar en lo que nos digan", pero reconoce que al echar un vistazo al ambiente ven que hay gente que la lleva y gente que no, aunque observan que "la gente un poco mayor está más concienciada y quiere llevarla, y los más jóvenes igual estamos un poco más liberados de ella".

"Te sientes más liberado y ahora con las temperaturas altas daba más calor, se empañan las gafas... todos estos temas. Sin mascarilla se está más al aire, mejor y te da la sensación de volver a lo que era antes", comenta el joven, que cree que "poco a poco" la gente se la irá quitando pero "de primeras" todavía no se ha animado.

Los que, generalizando, sí parecen animarse son los turistas, como Emma y Jérémie, quienes, a pesar de ser bastante jóvenes vienen vacunados desde Francia y pasean sin mascarilla visible por la Plaza de Callao.

Emma comenta que ya se la quitaron desde la medianoche pero añade que "hay todavía gente que la tiene puesta" y no entiende "por qué" ya que ella se siente muy bien sin ella.

Héctor y Cristian vienen de un Estados Unidos sin mascarillas desde hace ya meses por lo que ya están acostumbrados a ir sin ella, de hecho, acuden a una boda al aire libre en la que piensan disfrutar de la celebración con la cara al descubierto.

Héctor observa que la mayoría de los paseantes van con mascarilla, lo que cree que es "psicológico" y que la gente "va a seguir con miedo", pero indica que él cree "en la ciencia" y que la vacuna "es la solución".

"En Estados Unidos muchas personas, aún hoy, siguen utilizando la mascarilla, pero ya es muy raro. En los restaurantes y en todas partes ya no se está utilizando la mascarilla", señala el hombre que, con esmoquin pero sin mascarilla, pasea a cara destapada, como no se podía hacer en Madrid desde hace más de un año.

Marta Moreno