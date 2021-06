Del colapso a la incertidumbre: sanitarios ante la recta final de la pandemia

Madrid, 26 jun.-Con la mayoría de los indicadores epidemiológicos a la baja y la vacunación en velocidad de crucero, los sanitarios madrileños afrontan lo que todos esperan que sea la recta final de la pandemia con la sensación de haber dejado atrás los peores momentos de colapso, aunque también con incertidumbre por las cicatrices que la crisis dejará en el sistema y sus profesionales.

Ha pasado más de un año desde que la pandemia entró como una plaga en los hospitales de Madrid, con aquella primera ola catastrófica en la que cada día morían decenas de pacientes en unos centros desbordados, prácticamente sin espacio donde atender a los enfermos y con unas deficiencias crónicas de material.

"Lo vemos ya muy lejos, pero lo tenemos muy presente", explica a Efe Daniel, enfermero del Hospital Clínico San Carlos, quien cree que "ya casi está aquí la normalidad" y que poco a poco ha ido desapareciendo el "miedo" al coronavirus.

La mejora se nota en los propios pasillos: en la 'sala covid' de su hospital "ya no hay casi nadie", y mientras meses atrás "se huía" de ella, ahora los turnos ahí "están cotizando altísimo" por la menor carga de trabajo en comparación con la 'zona limpia', que "está a rebosar" como acostumbraba antes de la pandemia.

En ese aspecto ha ayudado mucho la vacunación. "El estar inmunizados nos ha puesto como una coraza con la que, a pesar de saber que podíamos contagiarnos, teníamos tranquilidad", afirma Toñi, que trabaja como enfermera en una clínica privada.

Hace un par de semanas, su centro se quedó por un día "sin ningún paciente covid" y, si bien la alegría duró poco, puesto que no tardó en llegar una nueva enferma, para Toñi fue un hito que muestra cuánto camino se ha recorrido. "No nos lo creíamos, y entre los grupos de WhatsApp no parábamos de preguntar si había llegado alguno", cuenta la enfermera.

"El ambiente en general es bastante bueno, se tiene la sensación ya un poco de estar saliendo de la crisis sanitaria, de la parte más intensa, aunque sí que existe todavía un poco de miedo a los rebrotes y bueno, sobre todo con el tema de las variantes y demás", apunta Jorge, médico del Hospital Gregorio Marañón.

Irene, patóloga en el mismo centro, tiene una percepción similar. "La verdad es que la gente está más tranquila y la sensación es como neutra, la gente tiene ganas de salir pero todavía hay precaución", indica.

Los datos refrendan esa impresión generalizada de que la presión hospitalaria está en franca regresión: Madrid registra ahora sus cifras asistenciales más bajas desde finales del pasado verano, y tiene menos de 310 ingresados en planta y menos de 170 en UCI, cuando a finales de enero, en el piso de la tercera ola, superaba respectivamente los 4.000 y los 700.

LOS PROBLEMAS DE LA 'VIEJA NORMALIDAD'

No obstante, al tiempo que se despejan las "zonas covid" de los hospitales afloran viejas preocupaciones aparcadas durante meses, las que tienen que ver con los descansos, la interinidad y la seguridad laboral.

"La factura física y psicológica ha sido muy importante, no sólo por la cantidad de trabajo y por lo duro que se ha hecho, sino también por el poco descanso que hemos tenido", señala Jorge, que durante la pandemia ha trabajado en el hotel medicalizado que estuvo más tiempo operativo en Madrid, el Ayre Gran Colón.

Un caso extremo de desgaste es el de Delia, que era enfermera en el hospital Gregorio Marañón y que acabó renunciando a su puesto de interina y ha decidido buscar trabajo fuera de la Comunidad de Madrid.

"La gente está muy cansada y cada día te planteas el ir a trabajar, porque das más del cien por cien pero sigues viendo conductas irresponsables", comenta.

El anuncio del Gobierno Regional de que se renovarán hasta el 31 de diciembre de los más de 11.000 contratos sanitarios de refuerzo por la pandemia que finalizaban el próximo 30 de junio ha aportado cierto alivio, pero Jorge recuerda que hay que ver cómo se reubican esos trabajadores y si seguirán vigentes los contratos en 2022.

Daniel comenta que, en lo que a contrataciones y renovaciones se refiere, las cosas siguen "como han sido siempre", sin saber nada "hasta el último día" y sin poder confiarse "hasta que no firme".

"Veo que el rumbo que se va a tomar es despedir a un montón de personal de todos estos que eran contratos covid, y al final va a volver a sobrecargarse la gente que había porque se está optando por que cuatro saquen el trabajo de diez, que eso ya lleva tiempo pasando", protesta Irene.

En la clínica privada donde trabaja Toñi, el principal problema es "la fuga de personal a los hospitales públicos", que hace que se vean "muy apurados para mantener la calidad asistencial" por la falta de trabajadores "competentes y formados".

"Todo a costa de los trabajadores más antiguos del hospital. No se puede aguantar por mucho más tiempo esta situación y ahora el futuro lo vemos muy incierto", lamenta la enfermera.

En definitiva, según pierde terreno el coronavirus lo ganan los problemas de siempre, pero la resistencia del personal ante ellos, con una pandemia en la mochila, no es la misma. "Hay gente que es un poco más fuerte y está todavía como con el subidón de adrenalina, pero la gente está desesperada, y sí que ha pasado bastante factura y ha cambiado las cosas. Hay bastante queme en general", concluye Irene.

Juan Vargas