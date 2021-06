Florentino Pérez: "Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, confían en mí"

Madrid, 24 jun.- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se pronunció acerca de la posibilidad de fichar en verano a jugadores como el francés Kylian Mbappé, a quien definió como 'un gran jugador'.

"Todo el mundo sabe cuál es mi política, que jueguen aquí los mejores. Y esa mezcla de los mejores y los jóvenes nos ha dado éxito. En eso estamos trabajando. Estamos este año en una etapa de renovación agravada por la pandemia", afirmó.

"Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, confían en mí. He traído a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham a Cristiano... Vendrán los que yo y ellos creen que son los mejores, siempre que se pueda. Mbappé es un gran jugador. Pero es una falta de respeto hablar de jugadores que no están en el Real Madrid", declaró también en una entrevista en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Además defendió la idea de apostar por futbolistas jóvenes y se refirió a nombres propios como Raphael Varane y Marcelo Vieira. Del primero, comentó: "No hemos hablado todavía con él. Se ha ido a la Eurocopa. Varane se ha portado siempre muy bien, es un caballero. Si quiere irse lo dirá y si quiere quedarse, lo dirá".

"Le queda un año de contrato. Es el capitán, se lo ha ganado, lleva aquí muchos años. Es difícil encontrar un lateral izquierdo como Marcelo. Junto a su antecesor, Roberto Carlos, creo que son los dos mejores laterales izquierdos de la historia. Lo que ha hecho ha sido un espectáculo", aseguró sobre el brasileño.

Pérez profundizó también en la posibilidad de que el próximo curso se pueda ver fútbol en el Santiago Bernabéu pese a las obras que se están realizando allí: "Estará en principio para final del año que viene, por lo menos lo 'gordísimo'. La obra está concebida para que se esté trabajando y a la vez se pueda ver el partido".

"Los socios podrán entrar aquí. Tenemos que ver cómo es el sorteo pero está pensado para que durante las obras se pueda ver fútbol. En principio no tenemos necesidad de ir a jugar al Wanda Metropolitano", añadió.

En relación a la salida de Sergio Ramos, señaló: "Pasé un mal rato en su despedida y hoy también en la de Felipe Reyes. A Sergio le quiero como un hijo, le traje en el 2005. ¿Cómo no lo vas a sentir?".

"Nunca he hecho una rueda de prensa con ningún jugador. Cuando he presentado a uno, he dado mi discurso y el jugador ha ido a dar la rueda de prensa con Butragueño", explicó acerca de por qué no acudió con el zaguero a la intervención ante los medios tras su despedida.

Asimismo, apuntó: "Tengo adoración por Sergio Ramos y no voy a hablar de dimes y diretes. Ha pasado aquí dieciséis años, ha sido una leyenda en el Real Madrid y con eso nos quedamos todos los madridistas. Todo lo que teníamos que decir de este tema ya se ha dicho, yo lo he dicho y lo ha dicho él".

"Le ofrecimos un contrato, le dijimos que tenía un plazo. Y esa fue la verdad. Él pensaba otras cosas y la vida continúa. Le irá muy bien seguro, esta es su casa y volverá seguro, puede volver. Es un tema terminado", agregó.

Otro que ha salido del club es el técnico Zinedine Zidane: "Conociéndole no me sorprendió, era una de las posibilidades. Le conozco, este año ha sido duro y se cansa uno también de ser entrenador, es muy duro. Yo luché para que se quedara. Zidane es muy sencillo, cuando dice que se quiere ir ya se ha ido".

"No he leído su carta de despedida, lo juro por mis nietos. Me dijeron que no era buena y el que escribió esa carta me han dicho que no era él. Le conozco desde el 2001 y tiene todas las virtudes del mundo, le quiero muchísimo y le deseo lo mejor. Tendrá una vida profesional deportiva importante, tiene la ilusión de ser además seleccionador de Francia y seguro que lo conseguirá", agregó.

El mandatario blanco profundizó en su sensación sobre el preparador galo: "Un entrenador que hace cuatro ruedas de prensa a la semana termina agotado. Es un gag del oficio, él se cansó. A Zidane le ha tratado bien la gente y una parte de la prensa, otra no. Pero él sabe que la prensa es así".

"Notaba que estaba cansado pero no de mí, de la prensa, de los medios. No hemos hecho una mala temporada porque en las dos competiciones hemos quedado bien aunque no las hemos ganado. No ha sido un año normal, no es para juzgar mal al entrenador", manifestó.

En el banquillo le suplirá Carlo Ancelotti: "Estamos encantados con él, con Pintus. Viene una nueva etapa. Nos informamos de los que había posibles. Ir a él es una idea de todos. Tengo una buena relación con José Ángel y pensamos que podía ser una buena solución. Unos entrenadores se van, otros vienen".

El italiano fue el elegido en detrimento de otro candidato como Raúl González: "Tiene todas las condiciones para ser entrenador del Real Madrid pero necesitábamos un cambio y se necesita a alguien con más experiencia quizás que Raúl, que la está cogiendo año a año. Con seguridad será uno de nuestros hombres para el futuro".

Otro tema que analizó fue la intención de crear una Superliga: "Vine a luchar por el fútbol y sigo luchando por el fútbol. Se muere si no hacemos algo porque cada vez las audiencias son menores, el interés por los partidos es menor".

"Los jóvenes ya no ven la televisión convencional, tienen otras plataformas y otras maneras de entretenerse. Si no nos damos cuenta, pasaremos una situación muy mala", subrayó en este sentido el dirigente madridista.

Asimismo, argumentó en favor del torneo que este no es cerrado ni deja de primar el mérito: "Pero como tenemos que empezar hay que mirar quienes hasta la fecha tienen más seguidores. Hay que coger los que tienen más seguidores en el mundo, porque son los que la compran".

Por otro lado detalló la salida de los equipos ingleses del proyecto: "Se vieron coaccionados por la FIFA y firmaron una cosa que no podían haber firmado porque tenían un compromiso con la Superliga. Si les ponen entre la espada y la pared y les dicen que no pueden jugar la Champions, hay gente que es más débil".

"Los organismos quieren mantener sus privilegios y los aficionados del mundo no quieren que los mantengan. Nosotros perdemos 8.000 millones y Ceferin se sube el sueldo, hay algo que no funciona. ¿Por qué no decimos que hay gente que tiene privilegios y quiere seguir manteniéndolos mientras el fútbol se muere?", completó.