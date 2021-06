'Jota' Cuspinera renueva con Estudiantes: "Tenemos que volver a ACB"

Madrid, 23 jun.- El entrenador español José Ramón `Jota´ Cuspinera renovó con Movistar Estudiantes para la próxima campaña, en la que el conjunto madrileño estará en LEB Oro, y declaró que el combinado tiene que "volver a ACB", informó la entidad a través de un comunicado.

El técnico vasco se puso al frente del equipo estudiantil en febrero de este año tras la destitución del madrileño Javier Zamora, pero no consiguió la permanencia en la Liga Endesa.

"Tenemos que volver a ACB y hacerlo esta temporada, con lo cual hay una exigencia grande. Sabemos que el recorrido no va a ser fácil, la LEB Oro es una liga muy competida donde los últimos equipos que han bajado y subido lo han hecho sudando tinta", afirmó Cuspinera en relación a las expectativas de cara a la próxima temporada.

"Espero, confío, en que seamos capaces de llevar el reto adelante. Es lo que nos hemos propuesto y es por lo que he decidido apostar por el club que apostó por mí", añadió.

Sobre el proceso de renovación, Cuspinera aseguró que "el acuerdo estaba casi cerrado desde el principio" y que no dudó en renovar: "No tuve dudas cuando me lo plantearon. Desde el principio les dije que estaría encantado de seguir con el proyecto si ellos estaban convencidos de que yo era la persona que debía seguirlo".

El técnico, que atesora cuatro años de experiencia en los banquillos ACB como entrenador principal de Baloncesto Fuenlabrada y Basket Zaragoza 2002, reconoce que la decisión del club le sorprendió: "No es habitual que el entrenador que en un momento dado desciende con el equipo tenga la oportunidad de intentar devolverlo arriba. Eso demuestra que hay una confianza de la gente que está detrás".

En relación a los planes de la temporada próxima, el que también fuera entrenador de las categorías inferiores de Estudiantes y ayudante de Pepu Hernández en la selección absoluta, reconoció que "será muy distinta a la ACB" y confesó esperar una liga en la que el equipo tendrá que "estar aprendiendo constantemente" e "ir dando pasos hacia adelante".

"La historia es que tenemos que combinar el baloncesto alegre de contraataque, de defender -mucho mejor de lo que lo hemos hecho este año- con la alegría de del juego y que los jugadores tengan opciones de desarrollarse", señaló.

El entrenador del conjunto colegial habló sobre los jóvenes jugadores de la plantilla: "Habrá jóvenes y apostaremos por ellos, pero el objetivo es ascender. Esperamos que puedan ser protagonistas principales de toda la película, pero si no lo fueran hay que ir con paciencia y teniendo claro que el objetivo es ascender".

La COVID-19 jugó un papel fundamental en la temporada pasada: "Ya ha habido un poco de público en los play-off ACB y ojalá que esta temporada podamos disfrutar de pabellones llenos. El deporte profesional no tiene sentido sin el público. Estamos empezando a ver la luz al final del túnel", concluyó.