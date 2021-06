Archivado en:

Tenemos tiempo manejando redes sociales o buscando información en Internet y manipulamos dispositivos móviles con total normalidad.

Quizá te sorprendan algunos consejos para mantenerse seguro en línea que te harán notar que existen aplicaciones que ofrecen cómo espiar el teléfono de su pareja de manera remota.

Pues sí, esto existe, también sabrás de páginas para robar tus datos financieros y puede ser que pienses “yo sé cómo mantenerme protegido en línea” o “a mí no me robarán mis datos”. Sabías que ¿no estamos totalmente seguros en la web?, muchas páginas son confiables y no tienen intenciones maliciosas, pero entre ellas se esconden otras páginas que buscan obtener acceso a tu información privada con no muy buenas intenciones.

¿Con estos consejos para mantenerse seguro en línea estaré realmente protegido?

Nunca estamos totalmente seguros en ningún lado, pero utilizar el sentido común en todo momento, además de estos consejos puede garantizarte tu seguridad en línea y algo de tranquilidad. Y es que lo que subes y haces en red dice un poco quién eres o donde estás físicamente y podrías resultar expuesto a actos ilícitos perjudiciales.

Lee con detenimiento estos consejos para mantenerse seguro en línea y navega en la web con atención y sin miedo.

Protege tu información confidencial (personal y financiera)

Una de las señales de que te encuentras en una página segura es que la misma inicie su dirección web con el “HTTPS” o con un candado cerrado. No proporciones claves bancarias o contraseñas actuales de tu correo electrónico como petición de respuesta o registro en redes sociales y cualquier otra página.

Crea contraseñas seguras y mantenlas resguardadas

Idea tus contraseñas mezclando números, mayúsculas y minúsculas, de tal forma que sea complicado adivinarlas. Utiliza un comprobador de contraseñas seguras para garantizar que la misma cumple con su cometido y crea contraseñas totalmente diferentes y únicas para tus cuentas bancarias.

No confíes totalmente en las redes públicas de internet

Estas redes las ofrecen centros comerciales, tiendas, bares y restaurantes ofreciéndote un servicio de internet gratuito mientras estás en sus instalaciones. Evita hacer transacciones bancarias cuando estés en estas redes pues las mismas son vulnerables a los ataques de hackers con el fin de estafarte.

Has tus compras en línea con suma atención

Revisa que coincidan la URL de la página donde estás comprando con el nombre de la misma, además de examinar, como te dijimos anteriormente, si tiene los indicios de página segura. Lee las políticas de privacidad de la tienda online y en lo posible paga con monedero digital para no dejar expuestos tus datos bancarios.

Por último, es una buena práctica educar y conversar con los más jóvenes de estos temas como una manera de mantener la seguridad en línea de todos los que te rodean.

Pensar con detenimiento lo que quieres expresar al dar tu opinión en una red social o tener cautela en tus compras en línea te llevarán por buen camino. No olvides que tener seguridad en línea continuará siendo un tema actual y necesario, por ello practica estos consejos para mantenerse seguro en línea.