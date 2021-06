Archivado en:

La industria del juego mantiene un ritmo de crecimiento impresionante y cada vez son más los usuarios que optan por casinos en línea para un rato de diversión y entretenimiento en busca de ganancias.

Sin embargo, para muchas personas todavía hay dudas o confusiones sobre el funcionamiento y las características de los operadores digitales. Aquí repasamos algunos de los mitos sobre los casinos en línea más comunes.

Los juegos de casino y las apuestas deportivas han alcanzado cifras de récord en 2020 y el sector no solo se consolida sino que se expande a pasos agigantados. Ingresar a 22bet casino u otro casino online nacional o internacional es cada vez más fácil con excelentes especificaciones de seguridad, atención al cliente y métodos de pago. A pesar de esta popularidad (o quizás debido a ella), muchos mitos sobre casinos en línea siguen vigentes en el gran público.

Existen ideas preconcebidas que en algún se han instalado en la percepción de la gente y, para bien o para mal, determinan las decisiones de los potenciales usuarios no solo a la hora de buscar un casino online sino también al elegir qué juegos jugar o cuánto apostar. Con tal de dejar de lado conceptos erróneos, malas interpretaciones e informaciones inexactas, aquí enumeramos algunos de los mitos sobre casinos en línea habituales.

Mito 1: Jugar en casinos en línea es ilegal

Muchos países han aprobado regulaciones para ordenar, controlar y fomentar los juegos de azar. En España, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) otorga licencias a los operadores y otros sitios internacionales ofrecen servicios mediante licencias de otras instituciones como la Autoridad del Juego de Malta o Curazao Gaming. Esto obliga a las plataformas a pasar revisiones de funcionamiento, seguridad y privacidad de manera regular.

Incluso en los países en los que no hay leyes actualizadas sobre apuestas deportivas o juegos de casino, lo que no se permite es la apertura de casinos online con sede en dichos lugares pero no la prestación de servicios por parte de operadores internacionales. De esta forma, muchos sitios de casino son aptos para usuarios de muchas partes del mundo y presentan versiones de la web en múltiples idiomas.

Mito 2: Los juegos de casino están amañados

Otra de las nociones erróneas que muchas personas tienen es que los juegos de casino se manipulan para siempre favorecer a la casa. De hecho, los operadores que cuentan con licencias de organizaciones reconocidas deben pasar por controles de los generadores de números aleatorios (RNG) y cumplir con porcentajes de ganancias en todos los juegos.

Otro punto importante es que la mayoría de los juegos son muy transparentes a la hora de divulgar la información sobre porcentaje de ganancias y ventaja de la casa. Por supuesto, cuándo y cuánto podrá ganar un jugador depende de muchos otros factores, como las reglas, la tabla de pagos y la volatilidad del juego seleccionado. Las noticias sobre premios en juegos de casino online aparecen cada semana y pueden llegar a ser desde unos pocos cientos o miles hasta millones.

Mito 3: Los casinos en línea son más adictivos

No hay un ningún indicativo que los casinos online sean más adictivos que los casinos tradicionales. De hecho, miles de usuarios juegan en operadores de todo el mundo sin problemas. Los establecimientos físicos no cuentan con algunas herramientas importantes que sí tienes a disposición en las plataformas digitales, como programas de Juego Responsable, métodos de control y restricción de presupuesto, información transparente sobre las reglas y configuraciones de cada juego, etc.

Mito 4: Es imposible aprovechar los bonos de casino

Muchos operadores de casino en línea tienen ofertas y promociones para atraer nuevos usuarios y fomentar la participación de los jugadores ya registrados. Cada uno de estos bonos cuenta con términos y condiciones para cumplir con tal de obtener los beneficios anunciados. La mayoría de las quejas sobre las promociones de casino están relacionados con usuarios que no han revisado estos requisitos, como pueden ser apostar la cantidad del bono X cantidad de veces, jugar ciertos tipos de juegos o cumplir con las fechas estipuladas. Para aprovechar al máximo cada bono de casino es importante respetar los términos de uso.

Mito 5: Los operadores ponen trabas para pagar premios

Es otro de los grandes mitos sobre los casinos en línea y está alimentado por el incumplimiento de pagos por parte de algunas empresas inescrupulosas. Estas situaciones se evitan al elegir casinos online de prestigio con licencias operativas vigentes, ya que estos no pueden darse el lujo de fallar en los pagos por una cuestión legal más allá de la publicidad negativa. Los operadores respetados con las condiciones de seguridad adecuadas no suelen poner trabajas ni hacer problemas para jugadores que ganan premios sin importar el monto requerido.