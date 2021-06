Viajar a Estados Unidos: cosas para tener en cuenta

Archivado en:

Estados Unidos es un país que alberga muchos tesoros que logran atraer a miles de viajeros de todo el mundo.

Es un destino con paisajes hermosos y diversos, una amplia colección de atracciones y mucha urbe para explorar. Realmente, logra reunir todas las experiencias que cualquier turista desea llevar a cabo. No obstante, hay cosas que debes tener en cuenta antes de viajar.

Estados y regiones

EE. UU. se compone de 50 estados y sus diferentes regiones. Cada una tiene características geográficas distintas. Por ejemplo, mientras que al noroeste se le conoce por sus montañas y costas rocosas, el medio oeste está asociado a bosques y llanuras con hermosos lagos.

No olvides la ESTA

La solicitud ESTA para viajar a Estados Unidos es uno de los requisitos que se piden para entrar a este país. El Programa de Exención de Visado de EE. UU. permite a personas de algunos países entrar un máximo de 90 días sin visado. Pero esto no significa que puedas entrar sin ningún tipo de papeleo. En el caso de España, que es un país acogido dentro del programa, los ciudadanos deben solicitar un Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y obtener la aprobación previa a la llegada al país. Es un proceso sencillo, pero es importante asegurarse de dejarlo listo tiempo suficiente antes de salir.

La cultura de la propina

En ese país dar propina al camarero es una práctica habitual y no dejarla se considera un acto de mala educación. Por lo general, se deja entre un 15 y 20 % de compensación. Así que es algo que debes recordar cuando vayas a restaurantes, bares o uses taxis. Es importante dejarla, sobre todo si has recibido un buen servicio.

Tómate un buen tiempo para visitar y explorar parques nacionales

Aunque a Estados Unidos se le conoce por sus ciudades colapsadas y bulliciosas, también cuenta con una bonita variedad de parques nacionales. Algunos de los más notables son:

- Parque Nacional de Mammoth Cave

- Parque Nacional de Yellowstone

- Parque Nacional del Gran Cañón

- Parque Nacional de Yosemite

- Parque Nacional de Zion

Lleva un seguro médico o de viaje

Si bien este es un aspecto necesario para cualquier viaje que se hace al extranjero, es crucial tenerlo cuando se trata de ir a Estados Unidos, porque los servicios hospitalarios de ese país son caros. Para sentirse bien protegido lo más aconsejable es invertir en un seguro de viaje e incluso, llevar una versión impresa de la póliza.

Cómo desplazarse por el país

Las ciudades suelen estar muy alejadas unas de otras, lo que puede ser desalentador si procuras embarcarte en un viaje para conocer varias. Sin embargo, hay muchas formas de movilizarse eficientemente. Eso sí, calcula distancias y los días que tienes previsto de viaje para que puedas organizar muy bien todo el itinerario que tienes planeado.

Puedes girar a la derecha con el semáforo en rojo

Hay una norma de circulación que permite girar a la derecha cuando el semáforo está rojo si la maniobra es segura. Es legal en los 50 estados, siempre y cuando no haya una señal que indique lo contrario. Intenta tener este consejo a la mano si tienes pensado alquilar un coche para desplazarte.