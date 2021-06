Escudero, "feliz" de seguir al frente de la Sanidad

Archivado en:

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado este lunes "feliz" de seguir al frente de este cargo y ha indicado que afrontará el reto de la vacunación, de pasar de la fase "Covid a la no Covid" y el de la transformación de la Atención Primaria.

Así lo ha trasladado Escudero en declaraciones a los periodistas tras tomar posesión de su cargo como consejero en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional.

"Seguimos otra etapa nueva del Gobierno de la Comunidad. No hemos notado apenas cambio dentro de nuestra consejería y seguimos en un entorno de pandemia y son muchos los retos que tenemos por delante, no solo acabar con el coronavirus si no la trasformación de la Atención Primaria y mejora de las infraestructuras", ha sostenido.

Así, ha mostrado "muchas ganas e ilusión" para seguir trabajando para que la Sanidad madrileña sea "un referente" y puedan continuar con esa transición "de pasar de la fase Covid a la no Covid". "Me encuentro feliz de seguir al frente de la consejería, que es un reto apasionante y esperemos que siempre podemos estar a la altura", ha concluido el consejero.