Díaz Ayuso estudiará reformar Telemadrid y las leyes LGTBI tras la petición de Vox

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estudiará una "posible reforma" de Telemadrid y "qué aspectos" de las leyes LGTBI de la región "puede ser mejorados", después de que Vox pidiera el cierre del canal y la derogación de estas normas en el debate de investidura, donde votó a favor.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, exigió el viernes a Ayuso, que fue investida presidenta con el apoyo de su grupo, que derogue las leyes LGTBI y que cierre el canal autonómico Telemadrid porque, a su juicio, "no es un servicio público" sino "un pozo sin fondo".

En una entrevista en Cope, Ayuso se ha mostrado dispuesta a "buscar espacios comunes" con Vox en estos dos años de legislatura tras haber sido investida gracias a sus votos y los del PP.

"Ahora hay que afrontar una posible reforma de la televisión pública y ver qué aspectos de estas leyes (LGTBI) consideramos que pueden ser mejorados. Lo estudiaremos, no sólo esto sino aquellas medidas que consideramos que compartimos", ha dicho.

"Es de ley hacerlo así, no me parece oportuno que me voten y luego olvidarme de que estoy ahí también gracias a ellos", ha añadido.

Ayuso también se ha referido a la polémica generada el viernes durante el pleno de investidura, cuando Monasterio acusó al diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé de entrar de forma "ilegal" a España y "lucrarse" vendiendo "a las puertas de los comercios".

El portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, Serigne Mbayé, nacido en Senegal y que lleva 15 años viviendo en España, fue fichado por Pablo Iglesias para la lista electoral de Unidas Podemos del 4 de mayo y acabó siendo uno de los 10 diputados electos.

"Nuestro problema no es que Mbayé sea alto, bajo, negro o blanco, sino que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada de muchos inmigrantes legales que estaban esperando y habían cumplido con todos los requisitos y, además de entrar de forma ilegal, se lucró de forma ilegal a las puertas de los comercios", dijo Monasterio.

Ayuso ha respondido que ella no hubiera hecho estos comentarios "y menos en un debate de investidura", ya que son "cuestiones muy complejas de ilegalidades y delincuencia", temas que le son "absolutamente ajenos".

"Se está creando un debate insensato por estas cuestiones en una comunidad que si se caracteriza por algo es por su integración (...) Estos debates hay que tratarlos con mucha sensibilidad, cuando tocan, no en ese momento, esos discursos no me representan", ha declarado.