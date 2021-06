Monasterio pide a Ayuso que derogue las leyes LGTBI y que cierre Telemadrid

Madrid, 18 jun.- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido este viernes a la candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que será hoy investida presidenta con el apoyo de su grupo, que derogue las leyes LGTBI y que cierre del canal autonómico Telemadrid porque, a su juicio, "no es un servicio público" sino "un pozo sin fondo".

"En Madrid siguen vigentes leyes de género propias de la izquierda más radical. Soy capaz de entender que su sus exsocios (Ciudadanos) no les dejaran derogarlas, pero nosotros sí lo vamos a exigir y me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán", ha dicho Monasterio durante su intervención en la segunda jornada del pleno de investidura.

Ha dicho la portavoz de Vox que el PP aprobó las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid "a espaldas de los madrileños" y con el único propósito de "contentar" a los lobbies ideológicos de la izquierda.

"En su campaña dijo 'comunismo o libertad'. Pues apueste por la libertad y derogue esas leyes", ha instado Monasterio a la presidenta en funciones en alusión al lema de los populares madrileños durante la campaña de las elecciones del 4 de mayo 'comunismo o libertad'.

Aunque Monasterio ha dicho que Ayuso va por el "camino correcto" al acordar con su grupo la reducción del número de diputados de la Asamblea, ha dicho que Vox quiere avanzar "más" durante los próximos años y seguir reduciendo el gasto político, y ha dicho que por eso hay que cerrar Telemadrid.

Según Monasterio, este canal no es un servicio "necesario" para los madrileños, sino un pozo sin fondo que "consume" 74 millones de euros anuales y los madrileños no tienen que "pagar" a quienes "nos insultan a diario en televisión", por lo que ha dicho que si Ayuso no lo puede cerrar "de forma inmediata" se debería hablar de "reducir su coste".

También ha señalado Monasterio que aunque la presidenta en funciones va "por buen camino" reduciendo el número de consejerías de su futuro gobierno, de 13 a 9, Vox opina que con 7 consejerías es "más que suficiente".

"Ha trabajado estos meses con 7 y no ha pasado nada", ha dicho la portavoz de Vox en alusión al número de consejerías durante el mandato en funciones de Ayuso tras la ruptura del Gobierno de coalición con Ciudadanos.

También ha valorado la portavoz de Vox que el PP haya pasado de declarar en la Asamblea la emergencia climática a señalar "el falso ecologismo de la izquierda", pero le ha pedido "que tome medidas al respecto", y también ha destacado el "acierto" de Ayuso al adelantar elecciones "ante la traición" de Ciudadanos.

Monasterio ha asegurado que votará a favor de la investidura de la presidenta en funciones "para que empiecen a trabajar cuanto antes" y ha afirmado que su formación estará abierta a colaborar con ella siempre que respete a sus votantes y su programa político, como Vox respeta el suyo, ha dicho.

"Aunque nos diferenciemos en algunos aspectos ya que somos fuerzas distintas, no debería ser un obstáculo insalvable para alcanzar grandes acuerdos que necesitan los madrileños", ha manifestado Monasterio.