Más Madrid abre la cuenta atrás para "intercambiar asientos" con Ayuso en 2023

Madrid, 18 jun.- La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, ha declarado este viernes el inicio de la "cuenta atrás" para que ella y la presidenta en funciones y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, "intercambien asientos" en los comicios de 2023, y le ha recomendado que "se vaya olvidando" si espera una legislatura "de rodillo y seda".

"Lamento decirle que, a partir de ahora, va a tener el aliento de mi boca mustia, como usted lo dijo, un poquito más cerca", ha espetado García a Ayuso en su intervención inicial en el debate de investidura donde la candidata del PP será reelegida como presidenta autonómica, con el apoyo de Vox.

García se ha estrenado con este discurso como portavoz de Más Madrid y también en el escaño de líder de la oposición, después de haber superado en algo menos de 5.000 votos al PSOE en las elecciones del 4 de mayo, si bien ambos partidos obtuvieron los mismos escaños (24).

En su intervención, García ha cargado contra el ideario de campaña de Ayuso, su gestión de la pandemia y las promesas anunciadas ayer en la primera sesión del debate.

Por un lado, le ha reconocido a Ayuso el mérito de "interpretar el contexto y subirse a la ola de la fatiga pandémica" para obtener "una victoria incontestable", aunque fuera en unas elecciones "irresponsables y oportunistas".

Asimismo, le ha reprochado que vaya a gobernar con el apoyo "la extrema mala gente" de Vox, una formación que hace "apología del odio" o considera a las personas LGTBI "enfermos o pedófilos", y le ha preguntado "cuál ha sido el primer 'Luisvi' político que le ha regalado" a dicho partido "para que la haga presidenta".

En cuanto al discurso de Ayuso ayer, García lo ha considerado una combinación de "promesas incumplidas" y "propuestas en diferido", que a su vez omitió "cualquier referencia a la gestión de la mayor crisis sanitaria, social y económica de la historia reciente", lo que la portavoz de Más Madrid entiende como una "enmienda a la totalidad" de su propia labor de Gobierno.

"Debe ser que el milagro ya no es tan milagro y mejor no hablar de ello, no vaya a ser que alguien le saque que Madrid lidera el incremento de defunciones con un 41 % en el año de la pandemia mientras que el resto de España lo tiene en un 17 %", ha apostillado.

Ha lamentado, a su vez, que la candidata del PP no hiciera ninguna mención a las familias LGTBi o a la violencia machista, y en este sentido la ha urgido a dejar "las medias tintas", "las tonterías", "las alusiones a 'todas las violencias'" y "los compadreos con quienes criminalizan a las mujeres".

Por último, ha criticado las ayudas "de chichinabo" anunciadas por Ayuso para las madres de menos de 30 años que lleven una década empadronadas en Madrid. "A los que vienen a Madrid a no pagar impuestos de sucesiones y patrimonio, no les pide diez años de empadronamiento, pero a una joven andaluza, vasca o gallega, para tener un hijo, sí", ha añadido.