El fiscal mantiene la solicitud de 20 años de cárcel para el descuartizador de Alcalá

La Fiscalía de Madrid ha mantenido la solicitud de veinte años de cárcel para Manuel M.A. por el asesinato de su pareja sentimental, a quien desmembró y cuyo cuerpo ocultó durante más de un año en un arcón cogelador que tenía en su cuarto de un piso alquilado en Alcalá de Henares.

Tras los informes finales de las partes, el juicio ha quedado visto para sentencia. Los miembros del jurado popular tendrán que deliberar sobre los hechos que se han expuesto en la vista oral.

En su última palabra, el asesino confeso ha reiterado que nunca quiso hacerla daño. "Yo nunca quise quitarle la vida, yo la quise. La amé. Nadie pertenece a nadie y yo ni consciente ni inconscientemente le haría daño a un ser humano, y menos una mujer", ha dicho.

Durante su declaración, el acusado alegó que actuó en defensa propia después de que la víctima intentara clavarle un cuchillo en el transcurso de una discusión que tuvo lugar en el piso de Alcalá de Henares en el que tenían alquilada una habitación.

"No soy un descuartizador como se dice. La corté congelada las piernas y los brazos para meter su cuerpo en el arcón porque no entraba y no soportaba verla muerta", confesó.

La víctima, de origen ruso, tenía 20 años. Trabajaba como camarera en una cafetería de Madrid. Fue adoptada cuando tenía 9 años con sus hermanas pero en el momento del crimen estaba distanciada de su familia debido a su relación.

Fue la madre quien denunció ante la Policía la desaparición de la chica meses después de su muerte. El acusado estuvo mandando mensajes simulando ser la joven a través de sus redes sociales. "Quiero cambiar mi vida porque estoy embarazada", recogía uno de ellos.