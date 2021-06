Cs y el PP discrepan sobre la posibilidad de poner una bandera LGTBI en el Ayuntamiento

Madrid, 17 jun.- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), ha dicho este jueves que le encantaría ver la bandera LGTBI en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, durante la fiesta del Orgullo, y que el Gobierno local estudia la forma de hacerlo cumpliendo con la legalidad.

La portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz (PP), por su parte, ha dicho al respecto que "existe una sentencia sobre esta cuestión, sobre la que nos pronunciamos el año pasado y no hay ninguna novedad".

El año pasado, con ocasión de la fiesta del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento de Madrid no colgó la bandera arcoíris cumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe exhibir banderas "no oficiales" en el exterior de edificios públicos para preservar la neutralidad institucional.

En declaraciones a la prensa tras guardar un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en condena por el asesinato, presuntamente por violencia de género, de una vecina de Moratalaz, Villacís ha dicho que el Ayuntamiento estudia cómo poner la bandera LGTBI "siempre y cuando sea legal", en vista de que ha habido sentencias posteriores.

Sobre las fiestas del Orgullo LGTBI, que se celebrarán del 25 de junio al 4 de julio, Villacís ha dicho que "serán reivindicativas", y ha expresado su deseo de que en 2022 las fiestas vuelvan a ser como antes de la pandemia.

Según la vicealcaldesa, habrá actuaciones puntuales en el resto de Madrid, siempre compatibles con las medidas COVID-19.

Con respecto a una afirmación del concejal del distrito de Chamberí, Javier Ramírez (PP), que en el pleno del miércoles criticó el "buenismo" de Ciudadanos por apoyar la causa LGTBI, Villacís ha dicho que se trata de "una conquista civil y social de toda la ciudadanía" y que el apoyo corresponde a "personas que viven en el siglo veintiuno".

"Apoyamos la causa LGTBI y estaremos en el Orgullo", ha dicho Villacís.

Inmaculada Sanz, por su parte, ha dicho que el dispositivo de seguridad de las fiestas del Orgullo está cerrado y que los organizadores están hablando con la Delegación del Gobierno para terminar de concretar exactamente lo que se va a producir.

"Parece claro que la manifestación que se va llevar adelante a lo largo del sábado día 3 de julio, pero parece que en un horario más breve que en otras ocasiones y hay otras cuestiones que se producían tradicionalmente que no se van a producir, como las barras", ha dicho Sanz.

Según la portavoz, "hasta que no estén cerradas todas las actividades y no se nos informe no podremos adaptar el dispositivo de seguridad", y ha añadido que habrá "coordinación permanente" entre el Ayuntamiento, Delegación del Gobierno y Policía Nacional para diseñar un dispositivo adecuado".

También ha explicado que "no hay ninguna modificación" sobre lo previsto con respecto a la iluminación y que se hará lo mismo que el año pasado, iluminar el edificio de Cibeles y la fuente de Cibeles, y banderolas publicitarias por toda la ciudad.