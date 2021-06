Metallica encabezará el cartel del Mad Cool 2022

Archivado en:

Uno de los festivales españoles más importantes a nivel mundial vuelve por la puerta grande el próximo año. La organización del evento se ha puesto las pilas y nos va a “regalar” uno de los acontecimientos más importantes de las últimas fechas.

Con un cartel muy variado, el claro referente será Metallica, la banda californiana, originaria de Los Ángeles. El grupo de heavy metal es uno de los más importantes de la historia y ya empieza la cuenta atrás para que llegue el día del concierto. El festival se celebrará del 6 al 9 de julio de 2022 y será la primera edición tras la pandemia de covid.

Como dato a tener en cuenta, el festival ha confirmado que todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022.

Metallica estará muy bien acompañada ya que se han confirmado otros grandes grupos como Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon, Twenty One Pilots, St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen o Wolf Alice. Este quinto festival se celebrará los días 6, 7, 8 y 9 de Julio de 2022.

El cartel confirmado está compuesto por 104 bandas y artistas de todos los estilos, incluyendo nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones. La organización ha confirmado que en las próximas fechas “se incorporarán 3 nuevos headliners, junto a otras bandas, queremos ofreceros un cartel que será el mejor de todas las ediciones”.

Metallica vuelve a Madrid

La banda actuó por última vez en tierras madrileñas en mayo de 2019, ofreciendo un concierto para 68.000 personas. El último trabajo fue S&M2, que se publicó el pasado agosto y en el que se incluyeron dos cortes instrumentales inéditos, por ejemplo. Como curiosidad, el último concierto se celebró en el mismo lugar donde se desarrolla el Mad Cool.