Vuelve Galapajazz en una edición totalmente segura

Este verano podremos disfrutar de la XVI edición del festival Galapajazz, un evento totalmente seguro y con un formato más íntimo que años anteriores, centrado en la escena jazzística nacional.

En esta edición, los espectáculos serán al aire libre y con entrada gratuita pero obligatoria, pudiendo adquirirlas en la página Flowte creada para la reserva de entradas para los eventos organizados por el Ayuntamiento de Galapagar, cumpliendo un protocolo estricto higiénico-sanitario para seguridad de todos los asistentes, y el lugar elegido para la celebración del evento es el campo de fútbol 3 del Polideportivo Municipal Marcelo Escudero (calle Guadarrama, 127).

Con esta edición damos continuidad a un festival consolidado, reconocido y distinguido donde la calidad artística y la innovación sean lo que lo definan, repitiendo la fórmula de organizar espectáculos también el fin de semana anterior al propio festival, denominándolo Pre Galapajazz.

Pre Galapajazz

Viernes 25: C’est Magnifique! Homenaje a Cole Porter

Índigo Jazz

Lugar: campo de fútbol 3.

Hora: 21:00 horas

Segundo proyecto de música y baile de la banda INDIGO JAZZ, producido y dirigido por la cantante y artista multidisciplinar Cuca Albert. Este espectáculo es un homenaje al compositor norteamericano Cole Porter, uno de los artistas más influyentes en la música de todos los tiempos. Sus composiciones, universalmente conocidas (Night and day, I’ve got you under my skin, My heart belongs to daddy…) son una muestra de la maravillosa mezcla de humor, pasión, ironía y romanticismo que caracterizan su obra.

Sábado 26: Lady Mambo

Malucos Danza

Lugar: campo de fútbol 3.

Hora: 21:00 horas.

En este nuevo espectáculo se unen tres visiones y tres formas de crear, enriquecidas con poemas originales e ilustraciones, que profundizará en conceptos tan importantes y reales como “existir”.

Tres personajes construidos desde situaciones y vivencias muy diferentes conviven en un mismo espacio donde sus sueños, sus ilusiones y sus miedos salen a la luz para contarnos lo esencial que es comunicarnos con nuestros semejantes. Lady Mambo reflexiona sobre los pensamientos que se cruzan en la mente de cada uno, a través de la gestualidad corporal, la danza, la musicalidad y la palabra, dando vida a las escenas impulsadas por la magia de la imagen.

Todo será necesario para llevarnos a una divertida comedia, donde las lágrimas se convertirán en risas, las risas en miradas cómplices, los cómplices en amigos para toda la vida, y la vida en un armonioso tarareo eterno.

La música en directo y la palabra enriquecen este espectáculo, lleno de matices, humor y ternura escénica.

Bailarines: Mariana Collado y Carlos Chamorro

Composición musical e interpretativa: Pantera Acosta (músico colaborador, cedido por el grupo musical Jenny and the Mexicats).

Galapajazz

Los días 1, 2 y 3 de julio tendrá lugar la XVI edición del Festival Galapajazz.

Nuestra banda municipal, la Big Band Galapagar, amenizará el espacio antes del inicio de los conciertos los días 2 y 3 de julio.

Jueves 1 de julio

III Festival de Big Band´s



Lugar: campo de fútbol 3.

Hora: 21:00 horas.

Se podrá disfrutar, al aire libre, de un concierto en el que participarán tres agrupaciones: Big Band Galapagar, Big Band de Villanueva del Pardillo y Soler Jazz Band.

Viernes 2 de julio

GRUSERÍAS

Chico Pérez en concierto

Lugar: campo de fútbol 3.

Hora: 21:00 horas.

Chico Pérez, pianista, intérprete y compositor, propone una música sin muros y por ello la fusión con el Jazz, el Blues o la Música clásica es un elemento esencial para entender este disco, cuya raíz es el Flamenco.

Reconocido como uno de los artistas emergentes y con más proyección del panorama flamenco nacional, en sólo un año fue galardonado, entre otros, con el Premio a Mejor Artista por el Instituto RTVE (2018), Premio Talento Joven (2018), 1º Premio Composer (2018) y elegido para la gira AIEnRuta Flamencos2019.

En 2020 su ópera prima, Gruserías, fue reconocido por el diario El País como uno de los mejores discos flamencos del año 2019 y nominado a Mejor Álbum Flamenco en los

Premios de la música (Premios MIN). Es un disco dotado de un sonido universal que no deja indiferente a nadie y que ha sido avalado con excelentes críticas tanto de los más cercanos al mundo flamenco como por los que se aproximan por primera vez a este arte. Formación: Chico Pérez y tres integrantes.

Duración: 90 min aprox.

Sábado 3 de julio

Colina, Carmona y Serrano



Lugar: campo de fútbol 3.

Hora: 21:00 horas.

Las carreras musicales de Antonio Serrano, Josemi Carmona y Javier Colina son largas y prolíficas. A su manera han construido un nuevo lenguaje, convirtiéndose así en una referencia para toda una nueva generación de músicos.

Guiados por una mezcla de versatilidad, prodigioso dominio técnico, y el poso de incontables viajes musicales, el trío despliega un repertorio que transita desde los clásicos hasta la actualidad, desde diferentes lenguajes entrelazados en una conversación musical única, dominada por la misma libertad, intuición y emoción con la que viven la música.

Formación: Javier Colina (contrabajo), Antonio Serrano (armónica) y Josemi Carmona (guitarra).

Duración: 70 min aprox.