Jesús Moreno: "Vamos a salir reforzados de esta crisis"

Hablamos con el alcalde popular de Tres Cantos, Jesús Moreno, para hacer balance del trabajo de su gobierno en el ecuador del presente mandato, marcado por la pandemia de la COVID-19, la crisis socioeconómica y el temporal Filomena.

P. ¿Qué balance general hace en el ecuador de este mandato?

El balance general que podemos hacer de estos dos años, sobre todo en el último año, es que ha sido muy complicado. Nadie esperaba que tuviéramos que enfrentarnos con una pandemia mundial.

P. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se ha enfrentado el municipio en estos dos años?

Tenemos tres tipos de problemas. Uno el de la pandemia, del que poco a poco estamos saliendo gracias a las vacunas y con las medidas de seguridad.

Otro problema está en lo económico, del que también estamos saliendo. Tenemos una tasa de paro del 5,5% y se está creando Empleo en este 2021.

Por último, tenemos el problema social, y en esto creo que somos un municipio pionero, ya que hemos puesto en marcha un Plan General de salud Social.

Hemos detectado a los colectivos más vulnerables, que están siendo afectados por la situación que estamos viviendo. Estamos tratando, con distintos planes, atajar esas situaciones frente a los problemas que estamos detectando.

P. ¿Cuál es la principal iniciativa que ha puesto en marcha desde su gobierno?

Hace un año, en abril del año 2020, pusimos en marcha el primer pacto por el impulso de Tres Cantos, en el que han participado los distintos grupos políticos de la oposición, los agentes sociales, empresarios, sindicatos y también organizaciones sociales como Cruz Roja y las ONG.

Este pacto también contemplaba ayudar a las personas que más lo estaban necesitando en ese momento, a las empresas y a el tejido comercial que lo estaba pasando mal porque tuvieron que cerrar sus negocios.

También se impulsó la compra de material sanitario porque no teníamos ni mascarillas, ni EPI, ni geles ni nada para hacer frente a la pandemia.

Este Pacto pionero supuso que cada comercio recibiera 800 euros. También, cada tricantino que estaba en ese momento en situación de ERTE cobró 400 euros y prácticamente antes de llegar el verano ya se habían hecho los pagos.

Además, hemos reforzado el pacto con nuevas ayudas y subvenciones a lo largo del año 2020, para que ningún vecino no tengan cubiertas sus necesidades básicas.

También hemos ayudado en la búsqueda de empleo, a impulsar y potenciar negocios a través de campañas y seguimos impulsando iniciativas para fomentar el consumo. Yo creo que el tejido empresarial, el de Pymes y el comercial está bastante satisfechos con el trabajo que hemos desarrollado.

P. ¿Cómo recordará estos dos años tan intensos al frente del ayuntamiento y qué enseñanza saca de este periodo?

Creo que, ante una crisis imprevista, hemos trabajado con un resultado excelente, sin olvidar a aquellos vecinos que nos han dejado por causa de la pandemia o que han sufrido en primera persona la misma.

Soy de las personas que opinan que, ante una dificultad o un problema, hay una oportunidad de superarse. Yo creo que esto nos va a venir muy bien también para superarnos e intentar hacer otras propuestas de trabajo.

Un ejemplo es el teletrabajo, que ha venido para quedarse y para hacer la vida laboral más fácil y mucho más asequible. También hay que estudiar propuestas en torno al urbanismo que los vecinos también están demandando.

Creo que en Tres Cantos tenemos un urbanismo moderno, amplio y es lo que ha permitido que no se expandiese de una forma masiva la pandemia, porque en nuestro municipio hay viviendas amplias, abiertas, con mucha luz, mucho aire y con terrazas.

Por lo tanto, yo creo que vamos a salir reforzados de esta crisis, que ha sido gestionada por un equipo que en todo momento estuvo trabajando. Nos tuvimos que ir a casa, pero con el teletrabajo, tanto los responsables políticos como los funcionarios pudimos hacer al trabajo con total normalidad y en ningún momento abandonamos el barco.

P. ¿Cómo fue ese trabajo durante los momentos más duros de la pandemia?

Estuvimos al frente de la misma haciendo acciones muy difíciles. Recuerdo cuando iba a los centros médicos o a las residencias de mayores con las calles vacías, sin nadie, fue muy triste, pero afrontamos esos momentos con trabajo.

Yo les transmití a los vecinos que había que salir de esa situación con alegría y con ilusión. La vida cultural que Tres Cantos no ha parado y va a tener sus puertas siempre abiertas, así como la actividad deportiva o la actividad educativa.

Desde el mes de mayo empezamos a realizar actividades cumpliendo siempre las normas sanitarias y yo creo que ha reforzado nuestra labor de gestores. Ante problemas y dificultades hemos estado a la altura de los vecinos y de sus exigencias, siempre cumpliendo. Y ellos se han comportado de una manera excelente, sobre todo los más pequeños de la casa.

Nosotros tampoco hemos parado. Tenemos un plan inversor muy exigente en el año 2020 y también en el año 2021.

P. ¿Qué porcentaje de su programa electoral se ha puesto en marcha?

Si hacemos análisis de lo que propuse como cabeza de lista, al contar con el apoyo mayoritario de los vecinos, podemos decir que prácticamente el 75% del mismo está cumpliendo con la nueva meta del mandato, era un 30% del cual un 15% ya está en marchas, son proyectos muy ambiciosos, que requieren tiempo, que requieren estudios e informes de nosotros o de otras administraciones.

Por tanto, a pesar de sufrir la mayor pandemia de los últimos 100 años y de las tormentas que hemos vivido, más de 75% del programa electoral está ejecutado.

Están en marcha los grandes proyectos. En primer lugar, el de la atención a las personas, que para mí es la principal inquietud y el principal objetivo que tengo como alcalde, y estamos trabajando en distintos planes.

El Plan Infancia y Adolescencia, que busca atender, desde un punto de vista participativo, las demandas y necesidades que requieren nuestros adolescentes y nuestros más pequeños.

También estamos trabajando en ese Plan General de Salud Social, donde queremos hacer frente a las necesidades sociales y sanitarias en este momento.

Además, estamos también trabajando en el Plan del Mayor. En ningún momento han estado solos, porque les hemos estado acompañando o bien telefónica o personalmente. Sus necesidades básicas han estado cubiertas de alimentación, de higiene, de medicinas, pero sí que hay un porcentaje de vecinos que pueden sentirse solos, y tenemos que estar ahí trabajando.

Estos son todos los objetivos, que estamos enmarcados dentro de un gran proyecto, que es el Plan del Mayor, que pondremos nombre cuando lo hayamos concluido, pero que son medidas reales, con presupuesto firme para hacer frente a las necesidades de nuestros mayores en Tres Cantos.

Y luego, por supuesto una política directamente a las familias, hemos sacado como todos los años, las ayudas a la natalidad de 700 euros, bonificaciones a las familias numerosas y también bonificaciones al deporte, para que todo tricantino pueda acceder al deporte base.

P. ¿Qué otras iniciativas han puesto en marcha durante el mandato?

La educación es prioritaria, pues eso tenemos las ayudas a la escolarización que hacemos al principio de cada curso, para que las familias tengan ese empujón para hacer más fácil el inicio del curso.

También hacemos una apuesta muy clara por el medio ambiente. Hemos impulsado subvenciones y ayudas a las familias, para que vayan accediendo o vayan instalando, nuevas fuentes de energía limpias en sus edificios y bloques de viviendas.

Otro punto es la movilidad sostenible. Hemos puesto en marcha proyectos para dar prioridad a los vehículos de movilidad personal como las bicicletas. El pasado mes se aprobó una moción para ayudar a las familias a la compra de bicicletas para que sirvan como forma de transporte y de movilidad sostenible en Tres Cantos.

Estamos poniendo y diseñando los carriles bici para que sean seguros y para apostar por una movilidad medioambiental y ecológica en nuestro municipio.

P. Háblenos del proyecto Metropolitan Park y los nuevos desarrollos.

Es el parque perimetral más importante y ambicioso que hay ahora mismo en marcha en toda Comunidad de Madrid. Estamos hablando de 150 hectáreas que pondrán en valor lo que ya tenemos, es decir, todo el arroyo que hay y su vegetación, para ponerlo en valor, cuidarlo, mantenerlo y sobre todo utilizarlo.

Todo ello irá acompañado, con la plantación de miles de árboles y áreas infantiles temáticas y serán un ejemplo de ocio para los vecinos y los más jóvenes y pequeños de la casa.

Habrá para todos, desde los más pequeños hasta los 18 años y luego actividades para los más mayores. Constará de recorrido perimetral de más de 30 kilómetros de carril-bici, senderos para que las familias y los vecinos puedan disfrutar de sus espacios.

Luego también están en marcha la construcción del Paraninfo, que es la ciudad donde van a estar ubicados los principales edificios dotacionales del futuro de Tres Cantos con teatro, familyteca, escuela infantil, biblioteca, espacios culturales y deportivos.

Estamos trabajando para su urbanización, que también será un referente de naturaleza de zonas verdes, de carriles-bici, y en el que el agua va a jugar un papel prioritario en estos proyectos.

P. ¿Qué iniciativas han impulsado para mejorar las instalaciones educativas y deportivas de Tres Cantos?

Seguimos mejorando los colegios de Tres Cantos, en concreto este verano vamos a hacer una reforma interior para modernizar las propias instalaciones y hacer colegios que sean modernos y un ejemplo para el resto de la educación madrileña.

Invertimos más de medio millón de euros al año en la mejora de los colegios públicos de Tres Cantos, y seguimos con la mejora de sus instalaciones

También queremos mejorar y ampliar las instalaciones deportivas, y ya está en marcha la construcción de nuevos pabellones. En breve construiremos el Centro Deportivo Zona Norte, que será un referente de diseño, de actividad deportiva, ocio y de encuentro de todos los tricantinos.

P. ¿Los vecinos de Tres Cantos notarán en su Economía la puesta en marcha de estos grandes proyectos?

Tenemos unas cuentas saneadas y hemos congelado los impuestos públicos y tasas.

Un ejemplo es el IBI, que es el impuesto con el que más recaudamos, y está en su tipo más bajo, no podemos bajarlo más. Como decía, este plan de mejora de inversión que va a tener Tres Cantos no va a suponer un mayor sacrificio por parte de los vecinos, sino al contrario.

P. ¿Cómo valora los resultados del 4M en la región y en el municipio?

Los resultados de las elecciones de mayo no pueden ser más positivos. En las pasadas elecciones del año 2019 la candidatura que encabezaba Isabel Díaz Ayuso obtuvo el 21% de los votos en Tres Cantos, y en esta ocasión han conseguido el 45% los apoyos con la participación del 83%.

Por tanto, la primera evaluación es positiva, como muestra la participación y el resultado, que al final es consecuencia del trabajo, del saber escuchar a los vecinos, de saber entenderles y de darles aquello que realmente necesitan, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí en Tres Cantos.

Yo tengo una vida profesional que me hace pasar más tiempo en la vía pública que en el despacho. Lo que más me interesa es escuchar a los vecinos y saber qué es lo que necesitan para poner en marcha todas aquellas políticas necesarias, que es exactamente lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso estos dos últimos años, escuchare impulsar la libertad que tenemos los madrileños a la hora de elegir especialista, a la hora de elegir a qué hora compro, a la hora de elegir el colegio al que llevo a mis hijos, y siempre dentro de la excelencia.

Esto es algo que pusimos en marcha aquí en Tres Campo hace ya tiempo, y nos ha dado muy buen resultado. Espero y deseo que también podamos seguir contando con el apoyo mayoritario de los vecinos en las próximas elecciones.

P. ¿Durante la pandemia o Filomena tenido el apoyo de la oposición a pesar de tener la mayoría absoluta, o han sido un obstáculo?

El apoyo mayoritario que me dieron los vecinos de Tres Cantos en mayo del 2019 no lo entendí como una mayoría absoluta, sino que lo entendí como un apoyo importante. Siempre reflejé que este gobierno no iba a ser absolutista, sino que iba a ser un gobierno de diálogo, que iba a ser un gobierno de participación y de consenso con todas las fuerzas políticas.

Esto lo hemos demostrado mes a mes. De las mociones que llevamos al pleno en estos dos últimos años, más del 90% han sido consensuadas entre el Partido Popular y los otros partidos. Yo creo que ahí se demuestra el talante de consenso y de acuerdo de este gobierno.

Además, los primeros presupuestos del año 2019 y 2020 fueron pactados con Ciudadanos.

También el Reglamento de Organización interna fue pactado con el Partido Socialista.

Yo siempre he tendido la mano para llegar a acuerdos, independientemente de tener o no mayoría, porque creo que siempre ha sido ese mi eslogan. Tres Cantos lo hacemos entre todos, y todos podemos participar y ponernos de acuerdo.

Un ejemplo es el Pacto por el Impulso de Tres Cantos. Quiero agradecer el trabajo, la colaboración y el apoyo, que tuvimos de todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales y sociales, porque en el momento más difícil que yo he vivido en política estuvimos unidos dentro de nuestras diferencias.

Estamos trabajando ahora mismo en construir el Segundo Pacto por el impulso de Tres Cantos, no está siendo fácil, porque nada es fácil en la vida, pero yo creo que lo conseguiremos por el bien de Tres Cantos y de todos los tricantinos.

P. ¿Qué le transmiten los vecinos cuando va por la calle? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones o demandas?

La verdad es que es muy diverso. Cuando sale uno a la calle cada vecino tiene sus inquietudes o necesidades. Por ejemplo, la gente mayor que les cuesta andar y necesitan pararse de vez en cuando, están pidiendo bancos, o me están pidiendo que llegue ya por fin a su sector la reforma que tengo comprometida.

También hay gente que me ha agradecido mucho ese esfuerzo que hemos hecho con ese pacto por el impulso y agradecen la verdad es trabajo que estamos haciendo.

Creo que es importante la presencia del alcalde en la calle para que los vecinos se sientan acompañados.

Lo comprobé en un momento difícil, durante Filomena, yo en ningún momento estuve en el despacho, estuve prácticamente todo el día en la calle escuchando a los vecinos que me felicitaban por la gestión y también a aquellos vecinos que me estaban criticando. Hay que estar ahí para que te vean y para que puedas escuchar sus necesidades, yo creo que es un valor importante tanto para lo bueno como para lo malo.