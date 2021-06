Ignacio Vázquez: “Nos estamos dejando la piel por nuestros vecinos”

Archivado en:

Hablamos con el alcalde popular de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, para hacer balance en el ecuador del presente mandato marcado por la pandemia de la COVID-19, la crisis socioeconómica y el temporal Filomena.

P. ¿Qué valoración general hace al llegar al ecuador del presente mandato?

Esta será la legislatura marcada por la pandemia de la Covid, una pandemia que alteró los planes tanto municipales como individuales.

Ya empezamos a ver la luz al final del túnel, pero es importante que todos los ciudadanos respetemos las normas que dicten las autoridades sanitarias.

P. ¿Cuáles son los principales proyectos puestos en marcha en estos dos años?

Los proyectos que en nuestra ciudad hemos puesto en marcha giran en torno a un eje principal, que es el de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en aquello que son competencias propias del ayuntamiento e intentar ayudar en las que no lo son.

Hay proyectos que teníamos previstos para esta legislatura y que, aunque se han ralentizado por la pandemia, ya empiezan a andar, como es el colegio de educación especial público, los juzgados, que a día de hoy ya son una realidad, ya que se están construyendo ambos.

También hay que destacar el polígono industrial de Los Almendros, que cuenta con un millón de metros cuadrados, el segundo polígono que un gobierno del Partido Popular pone en marcha al frente del ayuntamiento en Torrejón desde el 2007, y que a nivel industrial, logístico, aeronáutico, aeroespacial será un referente.

Hay que tener en cuenta que uno de nuestros principales activos es nuestra ubicación estratégica respecto a Madrid y a todos los nudos de comunicaciones y al aeropuerto.

Y eso entronca además con uno de los principales problemas que tienen nuestros ciudadanos como es el Empleo. Nosotros vamos a seguir apostando por desarrollar metros cuadrados de suelo industrial, y a atender a todas aquellas empresas e inversiones, para que intenten quedarse en nuestro municipio, ya que reconocemos y sabemos que es la única manera de generar empleo de calidad y autosuficiente.

P. ¿Qué otros proyectos e inversiones ha impulsado su gobierno?

A lo largo de este año llega una segunda ambulancia, ya que por desgracia hemos aprendido lo importante que es y las vidas que ha salvado en esta época tan dura. En total tendremos tres ambulancias, una de ellas trabajando 24 horas en nuestro municipio, ya que atender la salud de nuestros vecinos no es a priori una competencia nuestra, pero que es vital y muy importante.

También seguimos con nuestros planes de renovación e inversión en calles, parques jardines, asfaltado y de quitar las barreras arquitectónicas

Además, estamos trabajando en el embellecimiento de la ciudad, y lo estamos consiguiendo en los últimos años con la renovación o creación de 102 parques.

Otros proyectos son la consolidación de la primera fase de la ciudad deportiva que ya está en funcionamiento y la entrada en funcionamiento de otro recurso que va a venir a mejorar la oferta sanitaria y hospitalaria en nuestra ciudad como es el nuevo Hospital Quirón, que más allá de mejorar los servicios sanitarios de la localidad también es un pequeño motor económico, que nos ha ayudado a desarrollar un nuevo sector de Soto Norte, donde gracias a la llegada de este hospital se está urbanizando con mayor agilidad.

También quiero destacar, y es un hito muy importante, el concierto por parte de la Comunidad de Madrid de al menos 100 plazas de nuestra residencia, que entró en funcionamiento y es la cuarta residencia de mayores. La aspiración es esa, que se puedan concertar esas 100 plazas para que la oferta de plazas públicas en residentes en nuestro municipio crezca.

P. ¿El Gobierno de Sánchez se ha olvidado de los ayuntamientos tras las crisis del coronavirus y el temporal Filomena?

Nosotros reivindicamos al Gobierno de España que se apoye en nosotros, porque somos la herramienta más eficaz para poder cubrir las necesidades de nuestros vecinos.

Hemos estado en primera línea para afrontar el coronavirus y ayudar a nuestros vecinos, también lo hemos hecho en Filomena, lo llevamos haciendo muchísimos años sin tener la financiación acorde para ello y lo que pedimos es que, si no se puede atender todas nuestras peticiones económicas, por lo menos que se atiendan algunas, que llegue el dinero y que por lo menos se nos respete porque al fin y al cabo no somos unos ‘alcalditos’, sino que representamos a más de 130.000 ciudadanos de toda índole y de toda creencia política.

P. ¿Cómo lectura hace de los resultados de las elecciones del 4 de mayo?

Lo primero es felicitar a Díaz Ayuso, futura presidenta de la comunidad de Madrid, por la rotunda victoria que ha tenido en una época tan complicada.

Hace unos años, cuando los nuevos partidos que surgieron colocaron un mantra en la sociedad, ese mantra era que no eran buenas las mayorías absolutas, y yo creo que los ciudadanos, debido a esta época tan compleja, se han dado cuenta de todo lo contrario. No es que no sean malas, sino que es que son buenas y absolutamente necesarias, cuando lo que queremos los ciudadanos es que nuestros gestores se dediquen exclusivamente a trabajar por y para nosotros.

La gente tiene que pensar muy seriamente la necesidad de tener gobiernos sólidos, fuertes y eficaces, ya sean del color que sea. Estoy haciendo un alegato, una reivindicación, a que vuelva el bipartidismo cuanto antes, y para aquellos que creen que de esta manera no se garantiza la democracia, ya está previsto que cada cuatro años se revise y se expulse a quien no se lo merezca. Esto es lo que yo reivindico, que vuelva el bipartidismo.

P. ¿Los resultados de las elecciones influirán en las próximas municipales?

Hace dos años recibimos un grandísimo apoyo de los vecinos de Torrejón de Ardoz. Nos estamos dejando la piel por nuestros vecinos para que vean recompensados esa apuesta.

Cada vez es más difícil pronosticar el futuro, pero lo que sí tienen que saber los vecinos Torrejón de Ardoz es que, mientras ellos quieran el proyecto todavía está vivo, y quedan muchas cosas por hacer y por mejorar en nuestra ciudad.

Si seguimos contando con ese apoyo podremos llevar a cabo todos aquellos compromisos que cada cuatro años adquirimos con ellos en ese documento que para algunos es papel mojado tras las elecciones, pero para nosotros es un contrato y es importantísimo cumplirlo.

Si la Comunidad de Madrid en dos años ha podido cumplir todos esos compromisos, imaginaros si se alivia un poco esa situación a dónde puede llegar.

Esto es un poco lo mismo que nosotros venimos haciendo aquí, obviamente hemos seguido funcionando, no de la misma manera, pero vamos a intentar hacerlo. Los vecinos saben que por lo menos aquello a lo que nos comprometemos, si no hay impedimentos externos, lo cumplimos y seguiremos haciéndolo.

P. ¿Cómo es la relación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con la Comunidad de Madrid?

Desde la Comunidad de Madrid están cumpliendo con Torrejón en aquello que se comprometen.

Se comprometieron a mantener la Bescam y tenemos 85 policías que siguen trabajando en ello. También se comprometieron a que fueran una realidad el colegio de educación especial y el palacio de justicia, y hoy ya se está construyendo.

Además, se comprometieron a construir al menos 114 viviendas para jóvenes en alquiler, así como para familias con pocos recursos dentro del Plan Vive, y ya se está trabajando administrativamente en cuanto al proyecto concreto para Torrejón, y así podría seguir.

Por tanto, a todo aquello a lo que se compromete, que no tangan duda los vecinos, estoy convencido de que lo van a hacer. Desde el primer día en que pasaron las elecciones nos volvimos a poner a disposición de los responsables de la comunidad de Madrid para seguir colaborando en lo que nos une, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y, por supuesto, también de los vecinos de la Comunidad de Madrid.

P. ¿Cómo afrontarán en Torrejón la llegada del verano de cara a controlar la pandemia sin perjudicar a la Economía local?

Yo creo que el modelo lo han marcado las autoridades sanitarias, en este caso la Comunidad de Madrid. Se va a buscar esa convivencia y ese equilibrio en salud sin asfixiar demasiado a la economía y viceversa, mantener la economía sin menoscabar o sin poner en riesgo la salud.

Y ese es el cóctel que todos debemos hacer, lo hemos pasado muy mal y por tanto los pasos que vayamos dando tienen que ser firmes. Yo creo que es una magnífica noticia que a día de hoy no se haya visto incrementada la incidencia y sin embargo sí que se ha visto incrementada la actividad social.

P. ¿Habrá actividades de ocio y culturales durante el verano?

El año pasado tuvimos alguna iniciativa desde punto de vista cultural, lúdico y deportivo, este año estamos trabajando entre esas iniciativas, sin llegar a lo que teníamos antes pero que cada vez vayan cogiendo más forma. De esta manera también se ayuda a que el ámbito privado pueda ir acelerando un poquito esa recuperación y también su actividad.

Sin embargo, no hay que olvidarse de que el ‘bicho’ todavía está y que por tanto tardaremos un tiempo en alcanzar la normalidad anterior, que es la que tenemos que buscar todos. No nos debemos conformar con una nueva normalidad, tenemos que luchar por la anterior porque si no, el sistema que tenemos tampoco será válido y habrá que cambiar cosas.

Desde luego en verano habrá piscina y actividades deportivas y culturales.

P. ¿Qué va a pasar con las fiestas?

En principio tenemos fiestas populares en junio y patronales en octubre, las patronales de octubre es una grandísima incertidumbre sobre qué se va a poder hacer o no

No me quiero aventurar a decirlo, porque obviamente cada día cambian las cosas, por tanto, queda mucho, pero si es cierto que no debemos precipitarnos en tomar ninguna decisión que pueda hacernos retroceder en cuanto a la lucha de la pandemia.

Si finalmente se celebran tiene que ser consolidado y consensuad, tanto con la sociedad civil como con las autoridades sanitarias y por tanto todavía queda mucho para poder hacer y decidir. Ahora bien, hasta ahora lo que no hemos querido hacer son ‘eventos no eventos’ o ‘fiestas no fiestas’. Somos partidarios de que, si se puede, se hace como siempre, a lo grande, y si no, pues mejor no hacerlo.

P. ¿Qué porcentaje de su programa electoral han puesto en marcha?

Pues es un porcentaje bastante elevado, pues desde que tenemos responsabilidad de gobierno no hemos esperado a los últimos meses para hacer lo que teníamos que hacer, se empezó a trabajar desde el primer día, creo que los vecinos lo han visto también desde la primera legislatura en 2007 y por eso exigimos donde estamos

Obviamente esta legislatura es distinta e incierta, y eso también nos condiciona a la hora de poner en marcha algunos de esos proyectos.

Nosotros no hemos parado de trabajar y vamos a seguir trabajando para cumplir al máximo, pero como ves no lo cifro porque hay demasiadas incógnitas, como la que te digo de cuánto se va a acelerar o no la recuperación económica.

P. ¿Qué le trasmiten los vecinos cuándo va por la calle?

De todo. Por un lado, volver a reivindicar algo que es muy importante, y que ya lo veníamos haciendo y que lo vamos a hacer con más ganas, y de hecho ahí están las pruebas, que es ayudar.

Queremos que no se quede nadie atrás, desde el punto de vista, de las necesidades básicas hasta con las ayudas a aquellos autónomos o profesionales que por distintas circunstancias no pueden desempeñar bien su empleo o les cuesta mucho tirar para adelante.

Por eso, desde el año pasado pusimos varias líneas de ayuda de unos 1.000 euros a más de 700 comercios o la exención de la tasa de veladores para toda la hostelería, cosa que este año también mantenemos. También hemos duplicado las ayudas directas para cubrir necesidades a lo largo de este año, ya en el pasado mejoramos y las dimos más ágilmente, y este año lo hacemos duplicado.

Eso es muy importante, el intentar que los menos posibles se queden atrás, y va en sintonía también con lo que hizo la Comunidad de Madrid.

También me transmiten sus preocupaciones, desde la salud al empleo. También algunas de índole político y territorial. Esto eso es inevitable, son las que tenemos cualquier ciudadano: nuestra salud y la economía.

Más allá de eso, yo soy un afortunado y mucha gente habla conmigo y la verdad es que tenemos un buen feedback y hay una buena relación.

Los políticos salimos de la calle como cualquier otro y somos muy conscientes de que hoy estamos aquí y mañana no. Nuestros despachos, más allá de los protocolos, van a seguir abiertos para ayudar y escuchar. Es nuestra obligación.

P. ¿Se ve como alcalde de Torrejón de Ardoz muchos años?

Todo tiene su fin, pero estamos trabajando en un proyecto nuevo. Aunque llevamos muchos años no ha perdido su vigencia porque es un proyecto que ha permitido alcanzar la mayor transformación de nuestro municipio en la historia de la democracia.

Pasamos de coger un municipio con infraestructuras para nada acordes con el número de población y su ubicación, a tener un municipio más desarrollado desde el punto de vista económico, social, de imagen, lúdico o cultural. Queremos consolidar este proyecto. Yo no lo cifro en años, sino que lo cifró en proyectos, pero lógicamente a nadie se le escapa la rotación, que en política también es buena y necesaria.