José de la Uz: “Hemos puesto en marcha más del 80% de nuestro programa”

Hablamos con el alcalde popular de Las Rozas de Madrid, José de la Uz, para hacer balance del trabajo de su gobierno en el ecuador del presente mandato, marcado por la pandemia de la COVID-19, la crisis socioeconómica y el temporal Filomena.

P. ¿Qué balance general hace en el ecuador de este mandato?

Jamás habríamos previsto lo que iba a pasar en esta legislatura teniendo que gestionar una pandemia sanitaria y la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia. Aun así estamos muy satisfechos por el gran esfuerzo hecho por los trabajadores del Ayuntamiento para sacar adelante proyectos de mucho importancia para la ciudad y que ya están en marcha para que poco a poco se vayan haciendo realidad.

P. ¿Qué lectura hace de la situación política tras los resultados del 4M en su localidad?

Creo que el 4M ha supuesto una inyección de ilusión para el Partido Popular. Nos lo estaban diciendo las encuestas y lo estábamos viendo en la calle, pero eso luego se tiene que reflejar en las urnas como así ha sido. Ahora mismo tanto en el gobierno de la Comunidad de Madrid, como en los Ayuntamientos nos toca apretar los dientes para estar a la altura de lo que nos piden los vecinos. Tenemos los mejores equipos de gobierno para gestionar un momento muy difícil.

P. ¿Cómo ha afectado la crisis de la COVID-19 a los planes de su gobierno?

Obviamente llevamos más de un año gestionando una crisis sanitaria y económica con la que nadie contaba. Eso se traduce en una pérdida importante de ingresos municipales por el descenso de la actividad económica, a la vez que hemos tenido que destinar una gran parte de nuestros recursos a poner en marcha medidas contra el COVID y sus efectos en la Economía y el Empleo. Aun así, tenemos una economía saneada y la estamos afrontando en buenas condiciones.

P. ¿Cuáles han sido las medidas impulsadas desde el Ayuntamiento para hacer frente a la crisis social y sanitaria originada por el virus en su localidad?

La lista es larga. Pero por poner algunas importantes encima de la mesa destacaría las ayudas a PYMES y autónomos que pusimos en marcha hace un año por valor de 3 millones de euros y que ahora hemos vuelto a convocar para llegar a más familias con otros 2 millones de euros que acabamos de aprobar en pleno.

Por otro lado, hemos trabajado con los colegios para facilitarles material y financiarles los gastos derivados del Covid como por ejemplo la contratación de enfermeras. Y por último, para reactivar el sector económico y comercial hemos eliminado tasas para las terrazas, hemos financiado reformas para mejorar la seguridad de los locales comerciales, y hemos puesto en marcha campañas de comunicación de fomento del comercio de proximidad.

P. ¿Cuáles son los principales proyectos que ha puesto en marcha su Gobierno en estos dos primeros años de legislatura? ¿Cuáles pondrá en marcha próximamente?

Creo que es muy importante lo que nosotros llamamos microurbanismo, cientos de pequeñas reformas que día a día realizamos en la ciudad. Por otro lado, el nuevo Polideportivo de La Marazuela es el proyecto de mayor calado que hemos puesto en marcha porque dará servicio un nuevo barrio al que estamos dotando de servicios deportivos, culturales, y con una nueva zona comercial que ya está adjudicada. Pero también hemos hecho importantes avances en materia de soterramiento de cables en barrios como Las Matas o La Marazuela, o el nuevo contrato de zonas limpieza y mantenimiento de zonas verdes que ya se está notando en la ciudad.

En cuanto al futuro, en poco tiempo deberíamos ver el nuevo vial que unirá el Parque Empresarial con Punta Galea y Parque Rozas, lo que mejorará en gran medida las comunicaciones internas del municipio y veremos una gran inversión para mejorar las instalaciones de todos los colegios públicos, mejoraremos en gran medida la seguridad con las nuevas cámaras de Inteligencia Artificial.

Y vamos a continuar con el impulso a la Innovación tecnológica del ayuntamiento y el municipio (de cara a la sostenibilidad, la mejora de los servicios, conexión de nuestro ecosistema...) para lo que ahora contamos con Las Rozas Innova que nos va a dar el impulso definitivo.

P. ¿Qué porcentaje ha cumplido del programa electoral con el que se presentó a las elecciones municipales?

Ya hemos puesto en marcha más del 80% de nuestro programa y en las próximas semanas seguiremos ampliando ese porcentaje con proyectos que están a punto de hacerse realidad como el teléfono de Atención Telefónica – 010, la reforma del barrio de la Cañadilla o El Montecillo y las nuevas cámaras de seguridad para todo el municipio.

P. ¿Considera beneficioso para los ciudadanos que un gobierno municipal no tenga mayoría absoluta?

Desde el punto de vista del gobierno tiene cosas buenas y también inconvenientes. Por un lado tener que pactar presupuestos y algunas medidas importantes siempre te da otra perspectiva y todas las ideas para mejorar el día a día de los vecinos es importante. Pero a la vez exige a la oposición una responsabilidad que no siempre se entiende y se puede dar una situación de bloqueo que a quién perjudica realmente es a los vecinos. En nuestro caso siempre hemos encontrado grupos para pactar los presupuestos y eso es un éxito de todos.

P. ¿Qué impresión percibe que tienen los vecinos de usted y de su gobierno?

Mi única obsesión es que todos los vecinos se sientan escuchados por su alcalde y los concejales del Gobierno. En muchas ocasiones no vamos a poder resolver ese problema particular que nos trasladan, pero me niego a que sea por no habernos enterado. La cercanía y accesibilidad es imprescindible en un Ayuntamiento. No es fácil en una ciudad de 100.000 habitantes pero creo honestamente que es algo que estamos consiguiendo y los vecinos nos lo agradecen.