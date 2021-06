Archivado en:

La ciudad de Madrid recupera los Veranos de la Villa, que llegarán a la capital del 6 de julio al 29 de agosto en su 37ª edición y en la que se darán cita artistas y creadores para compartir con el público sus obras más recientes en el ámbito de la danza, la música, el teatro y cine en diversos escenarios de toda la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la edición número 37 de Veranos de la Villa, junto a la delegada de Cultura, turismo y deporte, Andrea Levy, y el director del festival, Ángel Murcia. La presentación se ha realizado en el Claustro del Pozo del Instituto San Isidro, una de las novedades como sede de esta edición del festival.

Esta edición acoge el estreno mundial de 'Bounce by Circa', de la compañía australiana de circo Bounce, que ha colaborado con el premiado estudio de arquitectura inglés AL_A architects (dirigido por Amanda Levete) para crear una estructura hinchable de grandes dimensiones que se instalará en el parque Juan Carlos I (7-18 julio).

La inauguración del festival correrá a cargo del cantante lisboeta Salvador Sobral, ganador de Eurovisión en 2017, quien el próximo 6 de julio llevará al patio central del Centro Cultural Conde Duque (compra aquí tus entradas) los ritmos melódicos del jazz portugués presentes en su nuevo disco. Y casi inmediatamente después, del 7 al 9 de julio, en el Palacio de Fernán Núñez, la moda llega de la mano de 35 diseñadores en un desfile homenaje a la influencia de Cristóbal Balenciaga en sus diseños, en colaboración con la Fundación de Ferrocarriles Españoles y Telva.

El patio central del Centro Cultural Conde Duque se convierte un año más en el escenario para la mejor música. Tras la apertura de Sobral, llegará Julia de Castro, antigua líder de la banda De la Purissima, con su primer trabajo en solitario, 'La Historiadora'. El 18 de julio será el turno de la artista María Toledo con su espectáculo 'Ranchera Flamenca', en el que combina con estilo propio los palos flamencos con las rancheras mexicanas. Estará acompañada por Andy y Lucas y el bailaor Manuel Fernández Montoya, más conocido como El Carpeta.

Con raíces toledanas, 'Veintiuno', la banda integrada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez, y Jaime Summers, descargará el 28 de julio su pop negro con toques funk, blues y R&B que conforman su último trabajo, 'Corazonada'. Ya en el mes de agosto, Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo se juntarán el sábado 7 para repasar parte de su trayectoria y recordar a los maestros Chick Corea y Paco de Lucía.

Al día siguiente, el 8 de agosto, numerosos músicos de jam sessions del circuito de música negra madrileña se juntarán en Fight For Your Rights para celebrar el 50º aniversario del álbum What's Going On de Marvin Gaye, con la participación de Aurora (Aurora & the Betrayers), Deborah Ayo (Freedonia), Iñigo Bregel (Los Estanques), Igor Pascual (Loquillo) y Germán Salto, entre otros.

Natalia Lacunza acerca al Conde Duque el día 15 sus dos últimos EP, con sonidos influenciados por el bedroom pop, el rhythm and blues o el soul, sin olvidar su raíz pop. Los nuevos grupos tomarán el patio central del Conde Duque durante dos jornadas los días 20 y 21 de agosto. En la primera noche, se podrá disfrutar de los sonidos del artista multidisciplinar Megane Mercury, el fuerte sonido tropical de Fresquito y Mango y el reggaeton carismático de Bea Pelea.

En la segunda, será el turno del desconsuelo, el nihilismo y el amor más crudo de Menta y la mezcla de pop tradicional y la música académica de siglos pasados de Marta Movidas. El 26 de agosto, será el turno del spanish jazz de Abdón Alcaraz. En el marco del 20º aniversario de Casa Asia y del 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre España y la República Islámica de Pakistán, el pianista presentará su último trabajo, 'Silencio', con la colaboración especial de Ashraf Sharif Khan al sitar y Shahbaz Hussain a la tabla.

Del 8 al 11 de julio, en la Fundación March, el dramaturgo Ernesto Caballero dirige y versiona las 'Comedias mitológicas' de Calderón de la Barca, muy pocas veces representadas, con la interpretación de Felipe Ansola, Carmen Conesa, Karina Garantivá, Estíbaliz Racionero y Germán Torres. Es una coproducción de Veranos de la Villa y Fundación Juan March.

Tampoco podía faltar la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en Veranos de la Villa. El maestro Jan Cober ha diseñado el programa del concierto Música y Amor (29 julio en el Auditorio al aire libre Pilar García Peña) con las composiciones más representativas de la banda.

Con motivo de la presidencia eslovena en el Consejo de la Unión Europea, el Slovenian National Theater Opera and Ballet Ljubljana presentará del 11 al 13 de agosto 'Wind', programa doble creado por Renato Zanella durante su etapa como director del Ballet de la Ópera Estatal de Viena.

El 24 y 25 de julio en las Naves del Español en Matadero, la compañía de Fuenlabrada Producciones Chisgarabís estrena 'Madrid Ethos', composición cómica y poética que transcurre en un mundo distópico con el Barroco español como fondo y en el que conviven música clásica y técnicas circenses (báscula coreana, acrobacia, malabares, antipodismo y clown).

En el Claustro del IES San Isidro, del 26 al 28 de agosto, el triunvirato compuesto por la veterana actriz Nuria Espert, el director de teatro Lluís Pasqual y Federico García Lorca, se enrocan en una propuesta que aúna la interpretación del 'Romancero Gitano' con los recuerdos de Espert de su trayectoria profesional.

El cine también está presente en el festival con el parque de la Bombilla como sede. El ciclo comisariado por La Juan Gallery, 'Cine caliente: Bollywood a la madrileña', proyectará reconocidas películas --'Showgirls', 'Casa Flora' y 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'-- que se verán interrumpidas de manera continuada para ser analizadas y comentadas por Nerea Pérez de las Heras, Oro Jondo y Valeria Vegas los días 27 de julio y 3 y 10 de agosto.

Más cercana al mundo del cabaret es la propuesta de la artista peruana Ety Fefer, 'Grumildos', que se podrá ver del 3 al 8 de agosto en la Sala de las Bóvedas de Conde Duque, un espectáculo de marionetas autómatas para adultos por el que deambulan personajes oníricos y marginales arropados bajo el manto de la oscuridad y activados por la mirada indiscreta del espectador.

Uno de los pilares del proyecto de Veranos de la Villa es la presencia de países invitados en cada edición del festival para que los madrileños y los visitantes en la ciudad puedan conocer más de su cultura a través de nuestra programación. En esta edición, con la colaboración y el apoyo de la Embajada de la República de Corea y en el marco del 10º aniversario de la creación del Centro Cultural Coreano en España, la presencia de artistas de este país asiático es uno de los ejes que vertebran el festival.

Así, el 24 de julio se celebrará el concurso de K-POP en España 2021 con grupos de canto y baile llegados de toda España para mostrar su talento y competir por su pase a la final mundial. Las artes escénicas coreanas están representadas el 12 y 13 de agosto en el Teatro de Conde Duque con el reconocido trabajo del dramaturgo Jaha Koo, The History of Korean Western Theatre, a medio camino entre el arte contemporáneo, la performance y el teatro documental y que supone el episodio final de su trilogía Hamartia.