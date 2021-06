Archivado en:

El secretario general de Nuevas Generaciones del PP de Villa de Vallecas, Raúl Peña, ha denunciado a través de sus redes sociales un episodio de acoso que sufrió este domingo tras acudir a la manifestación en la Plaza de Colón contra los indultos a los líderes del 'procés'.

Así, ha narrado que tras salir de la estación de Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevía, un hombre y una mujer, de entorno a 30 años y vestidos de negro, le comenzaron a insultar y le siguieron hasta su portal chillando.

Entre otras cosas, los implicados le dijeron 'nazi de Vox', 'fascista' o 'borrego' y, según ha relatado, cuando llegó a su portal le dijeron frases como 'te voy a prender la casa' o gritaron a los vecinos 'tienen a un nazi en el portal de al lado'.

"Sin decir absolutamente nada, me he quedado en el portal esperando a que se fueran y no lo han hecho. Me ha lanzado dos veces un bote de cerveza y se ha acercado rápidamente a mi, se me ha encarado y me ha tirado del cuello, rompiéndome la bandera de España y la escarapela de organización de la manifestación, que además, me la ha robado", ha contado Peña.

Tras ello, ha afirmado que el hombre, encarado hacia él, le amenazó para obligarle a meterse en el portal, algo que hizo "lentamente". "Se ha quedado unos minutos avisando a mis vecinos de que 'tienen un nazi de Vox en el portal de al lado' y se ha ido. Mi hermana y los vecinos han escuchado todo", ha trasladado.

El líder de NNGG en Villa de Vallecas ha expresado que está "bastante nervioso" pero que se encuentra "físicamente bien", además de asegurar que irá a la comisaría a interponer una denuncia por estos hechos. "Un intolerante agresor no va a callarme ni hará que deje de luchar por España y la libertad. Contra los indultos, a seguir", ha concluido.