Archivado en:

El consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha avisado este sábado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "como se le ocurra indultar a quienes han querido dar un golpe de Estado", en referencia a los separatistas condenados por sedición, que "van a tener a miles de personas en frente de todas las ideologías".

Tras la visita a una empresa de Las Rozas, preguntado por la concentración de mañana contra los indultos en la plaza de Colón de Madrid, Lasquetty ha confirmado que irá todo el Gobierno Regional acompañando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Vamos a estar miles y miles de madrileños y personas de toda España para advertirle y decirle al presidente del Gobierno claramente que como se le ocurra indultar a gente que ha querido dar un golpe de Estado, que ha querido romper la unidad de España saltándose la Constitución, que nos va a tener en frente a miles y miles de personas de todas las ideologías", ha esgrimido.

Y es que el consejero cree que esta protesta no es una cuestión de partidos, sino de que Pedro Sánchez "se pone en contra de la gente y de los españoles como se le ocurra indultar y decir que no ha pasado nada como si no hubiera pasado nada cuando lo que hubo fue un golpe de Estado" en Cataluña en 2017 con el referéndum ilegal.