La Comunidad ha puesto ya a disposición de Interior 81 viviendas en Madrid para policías y guardias civiles

La Comunidad de Madrid ha trasladado en los últimos meses al Ministerio del Interior la posibilidad de ceder a la Policía Nacional dos bloques de promociones compuestas de 48 viviendas en el Distrito Centro de la capital y otra promoción de 33 viviendas en el municipio de Ciempozuelos destinada a la Guardia Civil, pisos protegidos de la Agencia de vivienda Social (AVS).

"Esas viviendas se han puesto a disposición. Todavía no se han entregado porque todavía no se ha suscrito el convenio que dé soporte a esa cesión. En Policía no hemos encontrado una vía para hacerlo y no se han recepcionado esas vivienda. En Guardia Civil hemos enviado un texto de un convenio y en le momento en el que nos digan que sí, poder hacer entrega de un sitio no elegido al azar, sino que desde el punto de vista operativa le venía muy bien para dar soporte a los agentes que trabajan en esa zona", ha explicado el consejero de Vivienda en funciones, David Pérez.

Esta medidas entran dentro del compromiso del Gobierno Regional para facilitar el arraigo y la elección de la región como destino de los profesionales que integran la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Así lo han puesto de manifiesto hoy jueves David Pérez y también el consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, quienes han presidido la reunión de seguimiento de la Comisión de Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En esta reunión también han participado representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y de las Consejerías de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad; Presidencia; Educación y Universidades; Cultura; Hacienda; y Transportes, así como representantes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

La sesión ha servido para hacer un balance de las iniciativas puestas en marcha por parte del Gobierno regional desde la creación de la citada Comisión para facilitar el arraigo de policías y guardias civiles en la región.

Entre ellas destacan el acceso gratuito de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil al transporte colectivo mediante la presentación de la identificación profesional; la formación en materia de coordinación y emergencias a través del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid; ayudas educativas de acceso al comedor para los hijos de los efectivos de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; o los modelos de convenio que puedan aplicar los ayuntamientos de la región para gratuidad en el acceso a instalaciones deportivas públicas.

"AL SERVICIO DE LOS MADRILEÑOS"

Enrique López ha subrayado los esfuerzos realizados por el Ejecutivo regional "en la puesta en marcha de medidas que supongan el apoyo y mejora de las condiciones de vida de quienes tienen por vocación servir y proteger los derechos y libertades de los madrileños".

Por su parte, David Pérez ha reiterado la intención del Gobierno regional por seguir trabajando para "sumar todas aquellas iniciativas que permitan a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elegir como destino nuestra región". "Incentivar el arraigo de sus familias sin duda redundará en una mayor y mejor seguridad para los madrileños", ha añadido.

La Comunidad de Madrid creó la Comisión de Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en noviembre de 2019 y en sus reuniones de trabajo han participado, además de representantes de distintas consejerías del Gobierno regional, representantes de la Confederación Española de Policía; el Sindicato Unión de Policía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles.